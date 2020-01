Caminhada para Oxalá acontece no dia 24 de Janeiro em Aracaju

A concentração ocorre na praça do Mini Golf e segue o percurso pela avenida Beira Mar

A Caminhada para Oxalá chega a sua quinta edição. O evento que já faz parte do calendário cultural e religioso do estado acontece no próximo dia, 24, às 15h em Aracaju. Os participantes sairão da praça do Mini Golf, no bairro São José e seguirão no cortejo até o calçadão da Praia Formosa.

Com o tema: “Água, o axé de todos”, a caminhada traz uma perspectiva de luta contra a intolerância religiosa sofrida pelas religiões de matrizes africanas. “Caminharemos em defesa da água, um elemento natural importantíssimo, não só para o culto dos orixás, mas para tudo em nosso planeta. Devemos utilizá-la com muito carinho e respeito, pois a água é a grande mãe, o sangue da terra, da vida. A água é o axé de todos”, afirma o coordenador do evento, Irivan de Assis.

Em sua quinta edição o evento pretende reunir cerca de mil pessoas entre adeptos, simpatizantes do axé e representantes das demais religiões. A Caminhada é uma realização do Fórum Sergipano das Religiões de Matriz Africana, com apoio do Governo do Estado, Prefeitura de Aracaju, Federação Luar Umbanda e Candomblé de Sergipe, Agenda 100% Axé e Canal Candomblé Sergipano.

O quê? 5° Edição da Caminhada para Oxalá

Quando: 24 de janeiro, às 15h.

Onde: Praça do Mini Golf

Contato: David Rodrigues – Assessor de Comunicação do evento (tel.9 9840-1833)

