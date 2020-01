Capacita 2020 – Minicurso gratuito de Marketing Digital na Uninassau

21/01/20 - 13:42:41

Atividade faz parte do projeto Capacita 2020, que oferece 7800 vagas em diversos cursos

Por: Suzy Guimarães

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju realiza, de 21 a 23 de janeiro, sempre às 18h, o minicurso Marketing Digital. O tema integra a programação do Projeto Capacita, que acontece na Instituição. O objetivo do projeto é viabilizar conhecimento sobre o comércio digital, ensinando como divulgar e comercializar produtos, desenvolver imagem e trabalhabilidade através da internet.

“Marketing digital é uma forma de comunicação através das plataformas digitais com interatividade e flexibilidade”, explicou o coordenador dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Recursos Humanos da UNINASSAU, Demerson Tavares. Ele atentou que as ações estão relacionadas à comunicação entre empresa e usuários para realizar negócios utilizando a internet, principalmente por meio do smartfone.

Demerson observou que o marketing digital possui diversas áreas de atuação, entre elas estão o e-Product Marketing, que pertence à indústria 4.0. “Na verdade, no mundo digital, tudo está interligado e os produtos não são sempre coisas materiais, mas ferramentas que podem ser humanas ou não. Os digitais influencers são ferramentas humanas à serviço da tecnologia”, explicou.

Ele citou, ainda, o e-Advert, que se refere à publicidade eletrônica, o email marketing e o marketing de retorno, que está diretamente ligado ao marketing de rede ou de relacionamento. “O marketing tem como prioridade desenvolver o empreendedorismo, que pode ser uma opção de sobrevivência. As pessoas optam por não terem patrão, são donos da carreira, possuem trabalhabilidade”, ressaltou.

Para participar de um ou mais cursos das 78 opções ofertadas pela UNINASSAU no Projeto Capacita 2020, basta acessar o site extensao.uninassau.edu.br. Os interessados devem comparecer ao curso levando 1kg de alimento não perecível e se inscrever até um dia antes do curso escolhido.