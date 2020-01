Conselho de Psicologia tem representação no CEDM de Sergipe

21/01/20 - 16:48:58

As psicólogas Lidiane de Melo Drapala (CRP19/1664) e Daiana Oliveira Azevedo (CRP19/1738), ativistas dos Direitos Humanos no Conselho Regional de Psicologia, foram empossadas Conselheiras Titular e Suplente, respectivamente, no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Sergipe (CEDM/SE). A solenidade de posse da gestão 2020-2022, composta por entidades da sociedade civil organizada, representantes dos Núcleos e/ou Grupos de Estudos e Pesquisas de Gênero de Instituições de Ensino Superior e entidades de classe, aconteceu na sexta-feira, 17, em Aracaju(SE).

Essa é a segunda vez consecutiva que o CRP19 ocupa a cadeira de representação de entidades de classe no CEDM/SE. “Em um conselho de classe que nacionalmente apresenta 85% de mulheres inscritas, e que em Sergipe, aproximadamente 90% são mulheres, ainda vemos uma dificuldade de equiparação de direitos, de acesso e de garantias para mulheres, sejam as próprias profissionais, como também as que são cuidadas por toda categoria da Psicologia. O CRP19 participar de um órgão deliberativo do controle social se faz cada vez mais urgente”, disse Lidiane Drapala, assessora técnica de pesquisa em políticas públicas e coordenadora do GT de Gênero e Diversidade Sexual, ligado à Comissão de Direitos Humanos do CRP19.

“Essa representação ratifica a nossa luta, o compromisso social da Psicologia na promoção do respeito da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade da mulher na sociedade. Solidifica ainda a presença das mulheres e da Psicologia nos espaços de fiscalização e deliberação de poder e decisão. É uma honra representar não somente as mulheres, mas o compromisso de uma classe que tem como princípio a promoção da saúde mental e do bem-estar individual e coletivo”, completou a psicóloga Daiana Azevedo, atualmente lotada na Escola de Governo e Administração Pública (ESGAP).

Por Amália Roeder

Foto assessoria