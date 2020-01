Dezenas de jovens participam da II Copinha de Futsal Saudoso Tuca

21/01/20 - 07:57:12

O vereador, Anderson de Tuca (PRTB), apoiou mais uma edição da Copinha de Futsal Saudoso Tuca, na Praça Dom José Thomaz, no bairro Siqueira Campos, no último sábado, 18. Ao todo, oito times do Siqueira Campos e adjacências competiram durante a tarde, ocupando o espaço com muita diversão.

“A Copinha começou quando notamos que havia alguns trabalhos sociais desenvolvidos aqui na praça com futsal, então, percebi que eu tinha que ajudar, de alguma forma, a fortalecer o esporte. Então, a gente criou a Copinha Saudoso Tuca, que tem a finalidade de integrar esses jovens, não somente do Siqueira Campos, mas do José Conrado de Araújo, do bairro América e do Novo Paraíso”, explica.

O professor, Denis Menezes, técnico dos times Santo Expedito e Nova Aliança, destaca a visão do parlamentar, Anderson de Tuca, sobre a relevância do esporte na formação dos adolescentes. “A Copinha é muito importante para os jovens do Siqueira Campos. Assim, podemos mostrar aos jovens outros caminhos, tirando eles de caminhos errados, como o das drogas, por exemplo. Aqui, eles ocupam a mente com o esporte. Graças a Deus, o vereador, Anderson de Tuca reconhece a importância do esporte da vida desses meninos”, conta.

O militar, Márcio Andrade, levou o filho para assistir as partidas de futsal. “Essa é uma iniciativa muito importante para oferecer uma atividade esportiva aos adolescentes, para eles se desenvolverem e se integrarem mais com a sociedade”, destaca.

O parlamentar destaca que a Copinha de Futsal Saudoso Tuca faz parte do projeto Esporte na Praça, que tem o objetivo de ocupar as praças da cidade. “Quero realizar o máximo possível de atividades na praça, não somente no Siqueira Campos, mas em toda cidade. Esses jovens, ao invés de estarem usando drogas, de estarem com pensamentos negativos, estão aqui desenvolvendo o espírito de coletividade, o companheirismo, a responsabilidade e a autoestima”, conta.

Texto/Foto: Juliana Paixão