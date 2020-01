Dr. Bactéria vem a Sergipe palestrar para profissionais da rede hospitalar de Saúde

21/01/20 - 13:36:08

Com o tema “Hábitos errados, atitudes para mudar”, o evento acontecerá nesta quarta- feira, 22, às 10h, no auditório do HUSE

Com objetivo de dialogar e orientar sobre higiene de alimentos, utensílios e hábitos diários de higiene, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) em parceria com a empresa Wagner Pinto de Albuquerque, realizarão a palestra “Hábitos errados, atitudes para mudar”, no auditório do Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), às 10h, nesta quarta-feira, 22. A palestra será proferida pelo Dr. Roberto Martins Figueiredo, conhecido popularmente como Dr. Bactéria, e terá como público-alvo os profissionais da rede hospitalar de saúde.

Cerca de 177 profissionais já se inscreveram para a palestra, de acordo com a coordenadora da Rede de Atenção Pré-Hospitalar, Hospitalar e de Urgência, Jurema Viana. “Abrimos vagas para toda a rede hospitalar para que pudéssemos ter o maior número de pessoas participando, não apenas profissionais que lidam diretamente com a parte alimentar, como nutricionista ou técnicos em nutrição, mas todos os profissionais da área da saúde. É interessante que eles participem e discutam. Têm coisas muito simples que é da prática diária que acabamos fazendo errado e é bom estarmos cientes disso”, destacou.

Serão discutidos assuntos como: os princípios básicos de segurança para os cuidados com alimentos; como evitar contaminação com alimentos; o que favorece propagação de bactérias; como evitar que utensílios e alimentos sejam contaminados durante a prática de manipulação. ” Esses assuntos são importantes para qualquer trabalhador da área da saúde porque remete à nossa prática diária”, finaliza Jurema Viana.

Foto SES