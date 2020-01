DUAS MULHERES SÃO VITIMAS DE FEMINICÍDIO EM MENOS DE 12 HORAS NO ESTADO

21/01/20 - 06:41:09

O número de mulheres assassinadas chama a atenção e, na maioria dos casos, o crime é praticado por ex-companheiros que não aceitam a separação.

Neste final de semana, duas mulheres foram vitimas de feminicídio. Um dos casos foi registrado no povoado Lagoa Redonda, no município de Pirambu, e o corpo de Cidneide dos Santos, de 34 anos, foi encontrado na segunda-feira (20).

Já no município de Feira Nova, a vitima identificada como Maria Valdilene dos Santos, 50 anos, também foi espancada até a morte dentro de casa.

Neste caso, as informações são de que a o homem identificado como Denis Patricio, 42 anos, foi localizado pela polícia, sentado em uma praça onde estava aparentemente tranquilo. Segundo a polícia, o motivo foi banal, e que o acusado apresenta problemas mentais e que, inclusive já havia cometido outro homicídio.

A polícia já está investigando os casos, porém até o momento apenas um acusado foi preso.

Com informações do radialista J. Pereira, do jornal da Fan