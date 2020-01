Edvaldo Nogueira se reúne com gerência da Petrobras e agradece parceria

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, na tarde desta segunda-feira, 20, em seu gabinete, o gerente Geral da Petrobras em Sergipe, Paulo Marinho. No encontro, do qual participaram outros membros da empresa, foi tratada sobre a mudança da sede administrativa da estatal para a cidade de Carmópolis. Na oportunidade, Edvaldo agradeceu a parceria estabelecida entre Prefeitura e Petrobras para atuação diante do derramamento do óleo, que atingiu a Costa litorânea da capital, no ano passado.

“Foi um encontro muito positivo e que demonstra a responsabilidade da empresa. A Petrobras iniciou a mobilização da atividade administrativa para a cidade de Carmópolis e o gerente Geral veio nos comunicar, apresentar o cronograma de transferência, reforçando a preocupação que eles têm com o desenvolvimento do nosso estado, como um todo. A Petrobras continuará trabalhando, buscando o desenvolvimento de Sergipe. Aproveitei para agradecer pelo trabalho conjunto no triste episódio das manchas de óleo porque a Petrobras foi muito importante. Foi na sede da empresa que colocamos todo o óleo retirado das nossas praias. Nos unimos e o resultado foi extremamente positivo”, destacou o prefeito.

O gerente Geral da Petrobras em Sergipe, Paulo Marinho, agradeceu ao gestor municipal e enfatizou o empenho da empresa no combate às manchas de óleo, desde o primeiro momento, junto à Prefeitura. “Mesmo não tendo responsabilidade nos unimos nesta parceria com a Prefeitura, Ibama, Adema, Marinha para realizar um trabalho coletivo muito importante para o meio ambiente. Desde o primeiro momento do aparecimento dessas manchas de origem desconhecida, que representou um impacto muito grande para todos os estados do Nordeste, incluindo Sergipe, nós ajudamos de forma integral e fizemos com muita dedicação”, salientou.

Sobre a transferência da sede administrativa da empresa, ele explicou também que o trabalho de transferência se estenderá, aproximadamente até o mês de abril e que a atividade operacional da Petrobras será mantida na capital. “Estamos mobilizando, neste momento, somente a atividade administrativa da unidade que se concentrará em Carmópolis, onde possuímos uma base operacional maior, com a nossa área de produção mais importante do estado. Vamos manter a atividade operacional aqui também, as oficinas e galpões de armazenamento ficam em Aracaju por um tempo maior”, detalhou.

Participaram da reunião o gerente de Suporte Operacional da Petrobras em Sergipe, Gilberto Bellas, o gerente de Planejamento e Gestão, Ricardo Amorim, e o gerente de Gestão de Terras, Antônio Fernandes.

Foto Ana Licia Menezes