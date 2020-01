Espaço contempla feirinha para crianças e shows gratuitos com artistas da terra

21/01/20 - 16:29:49

Nesta quarta-feira (22), o espaço MiniMercado RioMar, além da feirinha de hortifrutis produzida especialmente para promover uma saudável experiência de compras à garotada, apresenta show musical com o Projeto Bacuri. A feirinha inicia às 16h, na Praça de Eventos Rio, ao lado do Parque da Galinha Pintadinha. Já o show, começa às 18h30.

Projeto Bacuri no MiniMercado

O projeto Bacuri é a grande atração musical do evento, nesta quarta-feira, dia 22. No palco do MiniMercado RioMar, o show acontece a partir das 18h30 levando alegria ao público infantil em forma músicas autorais e um repertório com os grandes sucessos da MPB, em versão para baixinhos.

O Projeto Bacuri nasceu a partir do desejo dos músicos sergipanos Alex Sant’anna, Betinho Caixa D’água, Diane Veloso, Léo Airplane e Rafael Ramos em criar um espetáculo musical especialmente para crianças, que valorizasse a musicalidade em uma linguagem totalmente contemporânea. O quinteto promete uma apresentação ímpar, para ser curtida por toda família. O acesso ao show é gratuito.

Sobre o MiniMercado

O espaço lúdico, onde a criança tem a chance de aprender a realizar compras de frutas e verduras sozinha, foi pensado e projetado para o conforto dos baixinhos em compras. Por lá, além de poder escolher os produtos, os pequenos podem exercitar a educação financeira, uma prática que leva ao aprendizado de um consumo consciente.

Toda a decoração do espaço – que conta com uma réplica do relógio do Mercado Antônio Franco -, foi concebida para levar ao público a ideia de um verdadeiro espaço de feira, com barracas à altura das crianças, produtos artesanais e atrações culturais.

Serviço

O quê? Realização de feira no MiniMercado RioMar com show do Projeto Bacuri

Quando? Nesta quarta-feira, dia 22, a partir das 16h

Onde? Na Praça de Eventos Rio, no RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – bairro Coroa do Meio

Quanto? Acesso gratuito

Classificação etária? Livre

Fonte e foto assessoria