Fábio Reis entra com representação e MP chama Hilda Ribeiro por não liberar obra em Lagarto

21/01/20 - 22:33:10

O deputado federal Fábio Reis (MDB), coordenador da bancada sergipana em Brasília, teve que apelar ao Ministério Público depois que viu impedimento da prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), em receber obras da Codevasf e do Governo do Estado.

A razão de Hilda não querer receber as obras de calçamento é porque os recursos de R$ 11 milhões foram destinados pelo parlamentar do MDB, adversário político no município de Lagarto.

Com a representação do órgão para que as certidões de uso e ocupação do solo e alvarás sejam emitidas pela prefeita, o Ministério Público fez o chamamento de Hilda na última sexta para comparecer ao fórum de Lagarto nesta quarta-feira, 22 de janeiro. Os documentos são necessários para que as obras possam ser executadas pela Codevasf e pelo Governo.

Fábio Reis destinou recursos na ordem de R$ 11 milhões para que sejam realizadas obras de pavimentação em diversas ruas e estradas em bairros e povoados do município de Lagarto. Ele está confiante num bom desfecho, mas lamenta que a gestão de Hilda Ribeiro se negue a liberar obras em benefício da população lagartense e que tenha que fazer por força da Justiça.