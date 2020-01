Homem suspeito fraudes em licenciamentos de veículos no Detran volta a ser preso

21/01/20 - 16:03:51

Um homem identificado como Cristiano Luiz de Oliveira Monteiro, foi preso na manhã desta terça-feira (21), em Aracaju, suspeito de ter envolvimento em fraudes relacionadas a licenciamentos de veículos.

Ele é investigado pela polícia em operação de combate a fraudes em serviços realizados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE).

Segundo a Polícia Civil, a prisão foi realizada em cumprimento ao mandado expedido pelo juízo da 3ª Vara Criminal e faz parte de uma operação de combate a fraudes nos licenciamentos.

Relembre o caso – Cristiano Luiz de Oliveira Monteiro, foi preso pela primeira vez, no dia 04 de outubro de 2019, suspeito de envolvimento com a fraude, mas no dia seguinte foi solto após audiência de custódia e passou a utilizar tornozeleira eletrônica.