IFS ABRE 282 VAGAS PELO SISU A PARTIR DESTA TERÇA-FEIRA E SEGUE ATÉ DOMINGO

21/01/20 - 09:55:09

Inscrições foram prorrogadas até o próximo domingo (26)

Nesta terça-feira (21), o Instituto Federal de Sergipe (IFS) abre 282 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Pode se inscrever o candidato que fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Ao todo são 15 cursos como engenharias, tecnologia, turismo e licenciaturas, distribuídos em seis campi do IFS espalhados pelo estado. Mas para isso, o candidato deve ter prestado o ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado e não ter zerado a redação.

O período de inscrições foram prorrogados depois do erro na correção das provas do ENEM. Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de janeiro, no site do programa (sisu.mec.gov.br/) tanto pelo computador quanto por dispositivos móveis, sem a necessidade de baixar nenhum aplicativo específico.

No site, é possível pesquisar as vagas pelo nome do município, da universidade/instituto ou do curso. Cada candidato poderá se inscrever em até duas vagas, especificando a ordem de preferência e o turno no qual pretende estudar.Também é necessário definir a modalidade na qual o aluno se encaixa – ampla concorrência ou alguma de ações afirmativas com critérios raciais ou sociais, por exemplo. Toda a documentação só será exigida pela instituição no momento da matrícula.

Os campi e os cursos de graduação com vagas disponíveis no IFS são:

Aracaju

Engenharia Civil

Gestão de Turismo

Licenciatura em Matemática

Licenciatura em Química

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Saneamento Ambiental

Estância

Engenharia Civil

Itabaiana

Ciência da Computação

Logística

Lagarto

Arquitetura e Urbanismo

Licenciatura em Física

Sistemas de Informação

Engenharia Elétrica

Propriá

Gestão da Tecnologia da Informação

São Cristóvão

Alimentos

As informações são do IFS