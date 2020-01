ITAPORANGA RECEBE ARENA MULTIUSO COM EMENDA DO DEPUTADO LAÉRCIO

21/01/20 - 16:58:26

O município de Itaporanga D’Ajuda foi contemplado com uma emenda do gabinete do deputado federal Laércio Oliveira no valor de R$ 200 mil para construção de uma Arena Multiuso no Povoado Tapera. A Ordem de Serviço, para início imediato, foi assinada nessa segunda-feira, dia 20, pelo prefeito Otávio Sobral, pelo superintendente regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco (Codevasf) César Mandarino e pelo deputado Laércio.

A emenda foi destinada atendendo a solicitação do presidente da Câmara de Vereadores, Ivan do Conselho, para contemplar os moradores do povoado. “Sou daqui, minha família mora aqui e tenho que pensar em todos os moradores que precisam de um espaço para lazer. Quando conversei com o deputado mostrei a necessidade de atenção para o Povoado Tapera e que a gente precisava de uma quadra poliesportiva ou uma Arena. Agora fomos agraciados com essa emenda. Nós agradecemos ao deputado Laércio por ter nos atendido”, enfatizou o vereador Ivan.

Já o prefeito Otávio Sobral deixou claro que o deputado Laércio sempre ajudou ao município destinando emendas em várias áreas, inclusive veículos para área da saúde. “Ano passado entreguei em mãos ao senhor, em Brasília, alguns projetos e já foi aprovada a emenda para a reforma do mercado de carnes. Então, nós agradecemos a sua atenção e pela disponibilidade em ajudar o município”, citou Otávio.

O superintendente regional da Codevasf, César Mandarino, citou que as emendas que vem para ser executadas pela Codevasf são bem mais rápidas e relembrou as emendas do deputado Laércio que estão com obras em execução em alguns municípios. “Nós já falamos da agilidade quando esse processo é feito pela Codevasf e os municípios de Japoatã, Neópolis, Santana do São Francisco e Divina Pastora também estão sendo beneficiados com pavimentação de ruas graças às emendas do deputado Laércio”, frisou César.

“Em Itaporanga, tenho imensa satisfação em encontrar o meu amigo Ivan do Conselho. Admiro seu jeito, sua lealdade, sua disposição em querer contribuir, pelos compromissos que assumiu desde a época que era do Conselho Tutelar e começamos a andar juntos. Por isso, atender um pedido seu é uma satisfação para mim, a sua alegria é a minha alegria, porque o que sou hoje devo muito a você. E, agora, como vereador e presidente da Câmara o que mais me deixa feliz que é que você continua sendo a mesma pessoa que conheci em 2006. Então, está aqui no seu Povoado Tapera para trazer esse benefício para toda população é um motivo de muita alegria para todos nós. Agora vocês terão um espaço para lazer muito bem estruturado”, ressaltou o deputado Laércio.

O parlamentar citou que reconhece o trabalho do prefeito Otávio Sobral. “Sei que nos últimos anos não foram fáceis fazer uma gestão municipal, mas Otávio tem sido muito competente e tem buscado emendas para ajudar na administração e eu não deixarei de ajudar ao município e a população que ajudou na minha eleição. Aproveito para agradecer a presença e a ajuda dos amigos Emanoel Sobral, ex-prefeito e atual diretor-técnico do Sebrae, Ivan Sobral, presidente do Sistema Faese/Senar, Batista que nos conhecemos na mesma época que o vereador Ivan, Felipe Sobral, dentre outros, para não ser injusto e esquecer o nome de alguns. Todos vocês sabem que podem contar comigo na contribuição do desenvolvimento de Itaporanga. Agradeço a César Mandarino por todo empenho e agilidade na liberação dos processos dessas emendas, seja para aquisição de trator agrícola e maquinário, seja para executar obras”, reforçou Laércio.

Por Elenildes Mesquita