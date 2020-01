EMPRESÁRIO MORRE APÓS UM ENGAVETAMENTO NA ORLA DE ATALAIA EM ARACAJU

21/01/20 - 07:00:22

Um empresário morreu na tarde desta segunda-feira (20), após um engavetamento entre dois veículos de passeio na avenida Santos Dumont, na Orla de Atalaia.

As informações passadas pelo Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), são de que um veículo de cor vermelha, conduzido pelo empresário Plínio Lobato, 62 anos, colidiu na traseira de outro carro que teria freado para dar passagem a um pedestre.

Segundo o Serviço Móvel de Urgência (Samu), a vítima estava no veículo que colidiu na traseira do outro carro, morreu devido a um sangramento na região cervical. O condutor do outro veículo envolvido no acidente não se feriu.