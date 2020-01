MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS CHEGA A 90 DIAS SEM HOMICÍDIOS

21/01/20 - 11:06:02

O resultado positivo é fruto do trabalho integrado entre as instituições que formam a SSP

A Barra dos Coqueiros registrou 90 dias sem homicídios. O resultado positivo é fruto do trabalho integrado entre as polícias Civil e Militar. De janeiro do ano passado até agora, foram contabilizados 11 ocorrências desse tipo de crime. Em 2016, quando houve alta na quantidade de ações criminosas como essa, foram 42 casos.

A redução, segundo a Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim) é de 71,8% no comparativo com 2016. Já no ano de 2017, foram registrados 37 homicídios. Em 2018, foram 21 casos. Esses números representam reduções de 701,3% e 47,6%, respectivamente, em comparativo com o ano atual.

O último homicídio foi registrado em 23 de outubro. A ação criminosa foi praticada com o uso de arma de fogo e vitimou José Maurilio Moura de Melo. Segundo as informações do boletim de ocorrência, a esposa da vítima relatou que um homem fez os disparos no marido dela, na porta de casa. Ela desconfia que o crime teria sido encomendado.

O comandante da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar, major Matheus Soares, disse que o bom resultado é devido à parceria entre as polícias Civil e Militar, além de um intensivo trabalho preventivo. “Através do nosso policiamento preventivo, conseguimos alcançar esse resultado”, afirmou.

O comandante do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC), coronel Moura Neto, explicou que o esforço, o trabalho e o planejamento são importantes para garantir a segurança da população. Outros pontos importantes para a diminuição de homicídios no município, segundo o coronel Neto, foram o apoio das especializadas, a integração com a Polícia Civil e a base do Grupamento de Ações Táticas do Interior (Gati) na região.

“De sorte que com essa junção de forças a gente tem conseguido manter os números baixos. Chegar a 90 dias sem homicídios é fruto do esforço e da boa convivência, da união com a Polícia Civil”, ressaltou o coronel.

O delegado da cidade, Werner Almeida, relembrou que a Barra dos Coqueiros já esteve entre os 100 municípios mais violentos do Brasil, uma realidade bem diferente da atual. “Hoje, a Barra dos Coqueiros é um exemplo de trabalho conjunto para tentar resolver os conflitos e problemas. Com isso, a Barra é um local mais seguro”, reforçou.

O delegado informou que será criado um núcleo avançado de atendimento de grupos vulneráveis na cidade. A ideia é combater outros tipos de crime, como a violência doméstica e feminicídios.

SSP

Foto: Jorge Henrique/SSP