NALDINHO DEIXA O PT E DIZ QUE PRÉ-CANDIDATURA DE OLIVIER É “FRÁGIL” E “NÃO TEM VOTOS”

21/01/20 - 10:36:18

Naldinho Prata confirmada saída do Partido dos Trabalhadores após 20 anos de militância; o policial militar diz que deve se filiar ao MDB ou PSD.

— Como eu não acredito nesta candidatura de Olivier, que é uma candidatura extremamente frágil, que não tem base social sólida e não tem voto, então, não tenho como ficar —, comentou Ednaldo Prata Gois, conhecido por Naldinho Prata, em entrevista concedida na Capital do Agreste.

Naldinho Prata confirmada saída do Partido dos Trabalhadores após 20 anos de militância. Segundo ele, Olivier fez uma campanha para Francisco Gualberto e conseguiu apenas 400 votos. “Isso ele como secretário de estado. É um candidato que não agrega e não traz possibilidade de pessoas que pleiteiam se candidatar a vereador entrar no partido para poder atingir pelo menos o cociente eleitoral—, acrescenta.

— Eu não tenho em mente outro partido ainda, isso irei discutir lá na frente, porque tenho uma brecha que posso usar ao meu favor, em que posso me filiar até o período das convenções. O fato concreto é que eu fico no agrupamento de Luciano Bispo. A questão da sigla vou escolher na frente que pode ser MDB ou PSD —.

No ano passado, em entrevista à FM Itabaiana, Naldinho disse que o PT de Itabaiana iria manter-se no agrupamento de Luciano Bispo, mas os colegas de partido não concordaram com sua posição e definiram candidatura própria.

Por Aparecido Santana