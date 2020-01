Nova diretoria da ACESE será eleita nesta quarta-feira, 22

21/01/20 - 09:02:29

Com apenas uma chapa inscrita, eleição chancelará diretoria para o período 2020-2023

Após um processo iniciado em dezembro do ano passado, com a divulgação do edital de convocação, a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE) chancelará, por meio de eleição direta, a escolha de uma nova diretoria para a gestão entre 2020 e 2023.

No período hábil para inscrição, apenas uma chapa foi inscrita, liderada pelo atual presidente, Marco Aurélio Pinheiro. A consolidação dos nomes ocorrerá no próximo dia 22 de janeiro, das 15h às 19h, na sede da entidade, localizada na Rua José do Prado Franco, 557.

A chapa

Nomeada “Trabalho e Renovação”, a chapa liderada pelo presidente Marco Aurélio Pinheiro conta com a participação também de Maurício Vieira Sampaio Vasconcelos, da Casa J&A Ltda, como 1º vice-presidente; Wanderson Rodrigues Silva, do Comercial Calçados Aracaju – Supermoda, 2º vice-presidente; Geraldo Magela de Menezes Neto, vice-presidente da ASEOPP, como 3º vice-presidente; Robson Santos Pereira, da PROTFER, como 4º vice-presidente; Gleide Selma Santos, da Ricarte Serviços Ltda, como 5º vice-presidente; Lucas Vinicius Vieira Lima, do Lucas Lima Arquitetura e Urbanista, como 6º vice-presidente.

Também são deliberados representantes do Conselho Deliberativo da entidade. Entre eles, estão: Fábio Araújo de Andrade (Aju Beauty), Gesse Silva Almeida Júnior (Nordic), José Ademir Santana (Aquarela, Equilíbrio Calçados, Yzlu e Zanquy), Marcelo Mendonça Oliveira (Di Oliveira), Mateus Azevedo Matos (Gente Pequena), Max Dosea dos Santos (Dosea Corretora de Seguros), Antônio Fontes Freitas (Restaurante e Pizzaria Deguste), Emerson Natal A. Souza (Comercial Monte Azul), Jorge Cabral Nunes (CRA), Sandro Ataíde Moura ( NC Vigilância), Jorge Henrique Felipe de Almeida (SICREDI), Carlos André Boaventura Barreto (Shopping da Limpeza), Germano Martins (Banco do Brasi), Diego Carraro (Caixa Econômica Federal), Jorge Eduardo Felizola (Cohab Premium), Elisângela Aciole dos Santos (Eli Promoções), Abelardo Inácio (Pinheiro Sistemas), Marcos de Oliveira Franco (Serra Negra Comércio Ltda), Breno França (Franca Distribuidora), e Stella Maris Nelson de Mello Manier (Stella Maris N. de Mello Manier).

Ações e desafios da nova gestão

Para este triênio, são esperadas ações de consolidação, modernização e interiorização da ACESE. Segundo o presidente Marco Pinheiro, o objetivo é ampliar nossas atividades em três vias: interiorizar a entidade e suas ações para todo o Estado, reabrindo pólos regionais e criando novos pólos, além de potencializar atividades de fomento ao empreendedorismo.

“Sergipe tem mais de 100 mil empresas com CNPJ ativo e cerca de 90% são micro e pequenos negócios, sem que possua uma política voltada para o pequeno e a ACESE pode auxiliar na manutenção desses negócios por meio de ações direcionadas, ouvindo ainda mais o empresário e transformando a entidade num espaço de diálogo e conexão entre empresários”, afirmou Pinheiro. “A maior prova de que somos capazes de articular esses passos está na formação de nossa diretoria, com a presença de representantes de diversos setores produtivos, além de representantes do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Pois reconhecemos que só poderemos construir ações que tragam resultados ao nosso associado se fizermos acontecer juntos”.

Outros desafios serão encarados durante a nova gestão. Entre eles, a potencialização de produtos e vantagens a associados. “Conseguiremos oferecer o Certificação Digital para nosso associado em condições diferenciadas, consultas SCPC, sem contar com o ACESE Total, que segue um cronograma acelerado de produção dos cartões e será potencializado por meio de aplicativo ainda este ano, entre outras ações. Tudo para garantir ao associado uma série de serviços para que sinta que a ACESE é também sua casa”, concluiu Pinheiro.

Fonte e foto assessoria