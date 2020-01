O Busdoor, a campanha antecipada da PMA e o MP “roncando”. Se fosse João…

21/01/20 - 05:52:16

Para fazer este comentário, este colunista não precisou nem fazer um exercício muito grande para perceber que em Sergipe, quando se trata da ação do Ministério Público, existem sim “dois pesos e duas medidas”. Quem lembra do final da gestão do ex-prefeito João Alves Filho (DEM) em Aracaju? Já com a saúde bastante debilitada e após um mandato muito aquém de sua capacidade e de seu próprio legado, o democrata finalizou 2016 cabisbaixo e humilhado, após o resultado bastante pífio na campanha eleitoral.

Já no “apagar das luzes” de seu mandato, João viu um Ministério Público extremamente atuante em sua “função jurisdicional”, extremamente intransigente na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais. Quem não lembra da “chamada” feita por promotores de Justiça em setores da PMA para verificar a presença dos cargos comissionados? O ex-prefeito foi processado, junto com outros assessores, sob a alegação que matinha “funcionários fantasmas” na gestão…

Quase quatro anos depois, a mesma PMA, com Edvaldo Nogueira no comando, se brincar, já tem mais cargos comissionados que existiam na gestão de João Alves – e certamente todos estão trabalhando regularmente, existem algumas “semelhanças” neste sentido, mas há nitidamente uma diferença: o Ministério Público deixou de ser aquele órgão “atuante”, “presente” e “fiscalizador”. O órgão de controle “amoleceu”! Não existe mais chamada, mais “interesse coletivo”, mais nada! A gestão atual é a que mais descumpre decisões judiciais, mas sempre fica “por isso mesmo”…

Mas como João Alves sempre foi adversário político de Edvaldo – hoje o atual prefeito quer uma aliança política com o DEM, vamos ao governador Belivaldo Chagas (PSD) e à vice-governadora Eliane Aquino (PT). Sergipe inteiro tem conhecimento que a chapa, eleita em 2018, foi cassada pela Justiça Eleitoral, em decisão já ratificada, por “abuso de poder político e econômico”. Em outras palavras, nesse caso, os promotores eleitorais entenderam que ambos usaram a estrutura do governo em favor da campanha. A coluna não vai nem entrar nesse mérito. Vai apenas comparar com Edvaldo…

Desde a semana passada, sob a “batuta” de Carlos Cauê, o marketing político e eleitoral da Prefeitura de Aracaju já trabalha na mídia, espalhou outdoors e até propaga no busdoor a frase “Trabalho bom não poder parar“, com algumas imagens de ações da PMA, usando como “fachada” o IPTU que, diga-se de passagem, Edvaldo não revogou conforme prometido na campanha de 2016. Tudo isso em pleno ano da eleição, faltando poucos meses para o pleito! Isso é ou não é abuso? Isso é ou não é abuso de poder político e econômico? A lei que vale para Belivaldo não vale para Edvaldo?

E o mais surpreendente é que nada disso parece incomodar o Ministério Público que, nos últimos anos, parece ter perdido aquele “vigor” todo da gestão de João Alves e agora anda meio “sonolento”. Se a “campanha antecipada” já é abusiva, usando o busdoor é algo ainda mais inaceitável! Não custa lembrar que a entidade que representa o Transporte Coletivo, recentemente, “bancou” o réveillon na Orla de Atalaia e já “vende” um novo aumento da tarifa do ônibus! Mas a licitação prometida pelo prefeito nem saiu do papel! É melhor não falar mais nada, para não interromper o “sono” do MP! Agora, se fosse o “Negão”…

Veja essa!

Em nota pública, a Cúpula do Cidadania (Alessandro Vieira, Emília Corrêa, Georgeo Passos, Kitty Lima, Dr. Emerson Ferreira e Núzia Costa) avalia como “abusiva” a campanha publicitária da PMA que, para eles, “deveria ser uma campanha educativa sobre o pagamento de IPTU em dia”.

E essa!

Os membros da oposição avaliam que a propaganda exalta de forma ostensiva o trabalho do atual gestor e de sua gestão às vésperas do pleito em que o mesmo irá concorrer à reeleição. “O prefeito Edvaldo Nogueira está utilizando dinheiro público, que poderia ser aplicado na saúde ou educação, e está gastando com propagandas em horários nobres da TV, do rádio, postagens na internet e outdoors, com claro intuito de influenciar a opinião pública”.

Propaganda ilegal

Na nota pública o grupo de oposição avalia que, apesar de não citar nomes, é ilegal o uso de propaganda paga com dinheiro público para a exaltação de um gestor e ainda mais, para em ano eleitoral sugerir a continuidade de sua gestão. “É justo e necessário que a administração pública dê publicidade aos seus atos e realizações mas de forma objetiva e impessoal. E não utilizando a máquina pública para custear vasta campanha publicitária com viés eleitoral”.

Acorda MP!

Por tal motivo, os integrantes do Bloco Unidos por Aracaju está entrando com duas representações junto ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal, para que o Prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira, “responda pela prática de improbidade administrativa e pelo uso da publicidade de Governo a fim de obter vantagem eleitoral”. Alguém tem que avisar a Cúpula do Cidadania para “gritar bem alto”. Alguns promotores andam “sonolentos”, ultimamente…

Parceria

A Prefeitura de Aracaju e o Governo de Sergipe renovaram, nessa segunda-feira (20), o convênio que garante o prosseguimento da prestação de serviços pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) na capital sergipana. O termo de cooperação, assinado pelo prefeito Edvaldo Nogueira e pelo governador Belivaldo Chagas, também vai assegurar a melhoria e expansão dos serviços de saneamento na cidade, aumentando o percentual de cobertura de esgotamento sanitário de 60%, atuais, para 90%.

Captação de recursos

A proposta é de que, até 2033, estes serviços estejam universalizados e à disposição de todos os aracajuanos. A cobertura de água já é de 100% da capital. O Contrato de Programa de Aracaju visa a garantia da captação de recursos e a prestação de serviços pela Companhia de Saneamento de Sergipe.

Puxão de orelha I

Durante a assinatura, o governador externou sua contrariedade e o “puxão de orelhas” que deu no diretor-presidente da Deso, Carlos Melo, sobre um buraco no Conjunto Caçula Valadares, em Simão Dias, que já completou 90 dias. “Passo todo final de semana e fico olhando para aquele buraco, crescendo mato dentro dele. Já completou 90 dias, o conjunto todo asfaltado e não aparece um filho de Jesus para resolver”.

Puxão de orelha II

Belivaldo brincou dizendo que telefonou para Carlos Melo em pleno domingo (19), perguntou sobre seu retorno das férias e já lhe aplicou uma bronca. “Tem coisas que irritam a gente! E as pessoas reclamam com razão! Nós sabemos que precisamos melhorar e eu quero ver todo mundo falando bem da DESO. Não gosto de ver gente falando mal”.

Banana torta

Belivaldo disse que aquele era seu jeito de ser, igual a uma “banana torta”. “A banana torta ninguém desentorta! Se tentar ela vai partir! Meu jeito é assim, eu sou desse jeito”, disse, estendendo o “pito” no diretor-presidente do DER.

Pito no DER

“Todo final de semana eu estou em Simão Dias. Tem um trecho que a pista foi duplicada, mas tem um buraco que já fez aniversário de quatro meses. Não é possível que o cidadão é chefe do DER na região e não passe com seu veículo por lá! A gente quer melhorar, quer ver as coisas funcionando bem, mas tem gente que trabalha no DER e não procura fazer o dever de casa”, reclamou o “galeguinho”.

Adutora de Papelão

Belivaldo mudou a “direção” de seu discurso e partiu para o Sertão. Falou da adutora do Semiárido que ele batizou de “adutora de papelão”. “Bendita adutora! Desde o dia que inauguraram ela já rompeu 241 vezes! É chamar de papelão ou não é? Temos que achar uma solução e o interessante é que ela só rompe para a direita”, disse em tom de ironia, arrancando sorrisos dos presentes.

Mais agilidade

O governador disse que, quando os rompimentos acontecem, se demora 72 horas para o fornecimento de água se normalizar. “Precisamos ter mais agilidade! Tem que colocar isso no papel, tem que levar para mesa do governador! Precisa de milhões? O que tem ser feito para minimizar aquele problema que acontece quase toda semana? Tem que se buscar uma solução!”, disse, em mais uma cobrança ao diretor-presidente da DESO.

Não privatiza

Por fim, Belivaldo assegurou aos presentes que, apesar de existirem rumores em setores da imprensa sergipana, ele não pensa em privatizar a DESO e nem o BANESE. Disse ainda que fez o ato na sede da Companhia para sinalizar que seu governo não tem a privatização da Companhia como uma meta.

Ibrain Monteiro I

O deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC) externou em nota sua tristeza com a notícia de que “vândalos cortaram os cabos de energia da Praça Filomeno Hora, situada na cidade de Lagarto” no último domingo (19). “Trata-se de uma obra projetada com todo o carinho na gestão do então Prefeito, Valmir Monteiro”.

Ibrain Monteiro II

“Queremos registar o nosso repúdio e indignação por tal atitude. Buscaremos uma resposta, junto aos poderes públicos para solucionarmos tal ocorrência. É inadmissível que moradores da nossa cidade, não zelem pelo nosso patrimônio, projetado e idealizado para proporcionar melhor qualidade de vida à comunidade”, lamentou o deputado.

Ibrain Monteiro III

O deputado lembra ainda que a depredação de um patrimônio é considerado crime diante da lei. “Buscaremos os autores desta ação. Tal atitude não ficará impune. Rumores apontam esta ação para guerras políticas. Queremos crer que não. É lamentável que o desespero de pessoas públicas seja tão grande e provoque tantos devaneios. Queremos identificar os culpados, pois temos amor pelo nosso povo e respeito pela história da nossa cidade. A política existe para beneficiar o povo e não para prejudicar”, pontua Ibrain.

Bomba!

Uma moradora do município de Simão Dias entrou em contato com este colunista para fazer uma denúncia grave: segundo ela o Departamento de Polícia Rodoviária, que controla o fluxo de veículos, entre Sergipe e a Bahia, tem sido muito falho e que “fatos estranhos” andam ocorrendo. “Basta as autoridades solicitarem as câmeras de monitoramento de trânsito que devem existir no local”.

Exclusiva!

Ainda segundo a moradora de Simão Dias, muitos veículos que trafegam na região, que entram e saem de Sergipe, que vêm de Paripiranga na Bahia, geralmente estão irregulares. “São muitos carros com problemas, condutores sem habilitação e com documento irregular do veículo. E quem parece que manda em tudo, chegando a interferir no trabalho dos guardas seria o proprietário de uma lanchonete”. Com a palavra a cúpula da SSP…

Poço Verde I

Ainda naquela região, Edna de Toinho de Dorinha revela-se preocupada com o encerramento das atividades da agência do INSS de Poço Verde. Inaugurada em dezembro de 2010, a agência estreitou a distância entre o cidadão e o benefício.

Poço Verde II

“Agora, para utilizar dos serviços desse órgão público o poço-verdense terá que se deslocar a cidades vizinhas, como Cícero Dantas, Paripiranga, Simão Dias e Tobias Barreto. Tanto que lutamos para conseguir ao lado do então prefeito Toinho de Dorinha e hoje nos deparamos com essa triste realidade”, relatou Edna.

Procissão

Políticos de todo o Estado estavam nessa segunda (20) em Poço Verde, acompanhando a procissão de São Sebastião, padroeiro do município. Prestigiaram o governador Belivaldo Chagas, Eliane Aquino, Rogério Carvalho, Valadares Filho, Dilson de Agripino, Zezinho Guimarães, Zezinho Sobral, Fábio e Maísa Mitidieri, dentre outros.

Filiação

Aproveitando as presenças do governador e de Fábio e Maísa Mitidieri, o prefeito de Poço Verde, Iggor Oliveira, que sempre fez política muito próximo de André Moura, saiu do PSC e assinou sua filiação no PSD. É um projeto de fortalecimento da legenda para 2022, que passa necessariamente pela eleição de 2020.

Fala Rogério I

Em entrevista ao JORNAL CINFORM, o senador Rogério Carvalho (PT) não esconde seu otimismo e sua motivação com o anúncio de pré-candidatura própria do Partido dos Trabalhadores para a Prefeitura de Aracaju em 2020. Rogério lamenta os ataques que estão sendo proferidos com os petistas após o lançamento de Márcio Macedo (PT).

Fala Rogério II

Rogério diz ainda que o prefeito Edvaldo Nogueira (sem partido) abandonou sua origem de “centro-esquerda” para tentar ser o “herdeiro político de Albano Franco e João Alves Filho”. Ele também fala da eleição de 2022 e nem qualquer desavença com Eliane Aquino (PT).

Respeito

“Sempre fomos respeitados pela nossa força e posição. Agora, por vontade da maioria absoluta da militância, o PT apresentará um candidato. E isso tem causado um desconforto e até uma certa agressividade contra o PT. O que não é justo com um partido que foi tão presente e generoso nas disputas anteriores ao lado dos seus aliados”, desabafou o senador.

Ironia

Rogério Carvalho chegou a brincar com a situação. “Nós vamos continuar defendendo o que sempre defendemos. Já era difícil achar um petista na administração de Edvaldo Nogueira. Imagine agora! Isso não vai ser um problema”.

Resposta a Mitidieri

Questionado sobre as recentes declarações do deputado federal, Rogério disse ao CINFORM que “o próprio Fábio Mitidieri, em 2016, optou inicialmente em fazer uma aliança com Valadares Filho, e isso não foi motivo de questionamento nosso em relação à nossa aliança, tanto é que eles foram os principais apoiadores da minha eleição ao Senado. No mais, falar de 2022 quando sequer se deram as eleições de 2020, e que podem ser em dois turnos, é muito precipitado”.

Bandeiras

Já sobre que benefícios para Sergipe ele pode trazer, mesmo fazendo oposição, Rogério disse que “vamos defender posições que interrompam a escalada de retirada de direitos patrocinada pelo governo Bolsonaro que coloca na miséria nossa população mais pobre. E quanto a Sergipe, viabilizar recursos para projetos que possam gerar empregos e renda”.

Na bronca

Os policiais penais estão insatisfeitos com decisão da Sejuc em mudar formato de fornecimento de alimentação. A informação é que o Estado vai permitir preparo da alimentação fora das unidades prisionais; policiais penais entendem que medida põe em risco a segurança do sistema prisional. Os policiais penais de Sergipe foram pegos de surpresa com a decisão da Secretaria de Estado da Justiça e Defesa ao Consumidor (Sejuc) de implantar mudanças no fornecimento de alimentação para servidores e detentos nos presídios de Sergipe.

Pregão eletrônico

O Sindicato dos Agentes Penitenciários e Servidores da Sejuc (Sindpen) teve acesso exclusivo a um extrato de contrato referente a um pregão eletrônico, no qual a Sejuc contratou uma empresa para prestação de serviço de nutrição, cocção (cozimento) e fornecimento de refeições transportadas destinadas aos apenados e servidores lotados no Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza (Premabas), localizado em Tobias Barreto.

Novos horários

Atualmente, a alimentação é preparada dentro das próprias unidades prisionais. O almoço é servido entre 11h e 13h. O jantar fica disponível entre 16h e 18h, e o lanche às 19h. Pelo novo formato, uma empresa contratada pelo Estado deverá preparar as refeições em outro ambiente, entregando o almoço às 11h, e jantar e lanche juntos, às 14h.

Doação irregular I

A coluna tomou conhecimento de uma AÇÃO POPULAR (processo 2020.1180.0037), que discute a legalidade da doação de imóveis da CEHOP no ano de 2012. Segundo o que foi narrado pelo advogado Fernando Valeriano, que também é o autor da ação, a CEHOP doou 219 lotes imobiliários localizados no Conjunto Marco Freire II, em Nossa Senhora do Socorro.

Doação irregular II

O beneficiário foi o SINTRACON (Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de Sergipe). O Ministério Público detectou a ilegalidade e notificou a empresa sobre o fato, exigindo medidas concretas para a anulação das doações. O prejuízo dos cofres públicos pode superar os R$ 15 milhões.

Tudo registrado

As doações foram realizadas através de escritura pública lavrada no Cartório de Divina Pastora no dia 23/10/2012, no Livro 16, folha 53. Depois, em 16/10/2013, houve ratificação das doações, conforme documento lavrado no Livro 096, folha 076 do Cartório do 1 Ofício de Laranjeiras.

Alô CEHOP!

Não se sabe quais providências efetivas teriam sido tomadas pela atual diretoria da CEHOP para cumprir o que foi determinado pelo MP. O concreto é que, até o momento, os bens continuam em nome do SINTRACON, segundo informações colhidas na última sexta-feira (17), no Cartório Imobiliário do Socorro. Com a palavra a diretoria da CEHOP sobre esta suposta “doação ilegal”…

Mudanças no Banese

Na reforma administrativa que o governador Belivaldo Chagas deve anunciar, muito em breve, a coluna tomou conhecimento que pode atingir toda ou quase toda a diretoria do Banese! Há um descontentamento quase que generalizado com a gestão e o quadro atual é praticamente insustentável.

Mudanças na Saúde

Dois nomes que foram ventilados para assumir a Secretaria de Estado da Saúde, após a saída de Valberto que vai disputar a prefeitura de Propriá atravessam problemas de saúde e de ordem pessoal e já teriam sido descartados. Hoje o nome mais cotado não é o da deputada estadual Goretti Reis (PSD), como fora ventilado, mas de sua nora, Adriana Menezes. Este seria o desejo do governador. Quem “corre por fora” seria Lícia Diniz, ex-superintendente do HUSE.

União em Dores I

Uma nova via surge para as eleições 2020: trata-se de Isaac Medeiros e do ex-prefeito João Marcelo. Essa união promete colocar fogo na disputa e desbancar o atual prefeito, Dr. Thiago. Isaac Medeiros já foi secretário municipal de obras em algumas gestões e também é vereador por três mandatos consecutivos sendo primeiro colocado em todas as eleições disputadas;

União em Dores II

Já João Marcelo traz a experiência de ter comandado o município de Dores, de conhecer os problemas da administração. O comentário na cidade é que essa união entre os dois gestores promete elevar o debate para as eleição que se aproxima no município.

Day News

Dayane Silva, popularmente conhecida por “Day News” atua no cenário do entretenimento. Blogueira, fotógrafa e divulgadora de mídias sociais, ela já atuou também em coberturas de grandes eventos, entre esses com grandes nomes do cenário artístico brasileiro: Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Joelma, Marília Mendonça, Devinho Novaes e muitos outros. Seguidores podem acompanhar o trabalho de Dayane no instagram: @dayanesilvareal

CRÍTICAS E SUGESTÕES

[email protected] e [email protected]