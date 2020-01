Prefeito de Nossa Senhora de Lourdes sanciona Lei complementar cargo de procurador

21/01/20 - 07:50:25

O prefeito do Municipio de Nossa Senhora de Lourdes, Fábio Silva Andrade, sancionou Lei Complementar Municipal n. 29/2019, alterando o plano de cargos e salários vigente, majorando a remuneração inicial do cargo de procurador municipal, de vínculo efetivo e permanente, atualmente ocupado pelo servidor concursado Luis Celso Martins Leó.

A lei de autoria do executivo municipal altera a remuneração inicial da carreira do procurador, o que implica, por lógica, um grande avanço no que diz respeito a valorização e reconhecimento da importância de um carreira típica de estado.

A APMSE – Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Sergipe parabeniza o Prefeito municipal por consagrar essa vitória à carreira tão importante dentro da atividade estatal, que tem uma fundamental importância no controle da legalidade e consticionalidade das ações do administrador público e administração pública.