PROJETOS DA PMSE E DO BMSE SERÃO APRESENTADOS AO GOVERNADOR BELIVALDO

21/01/20 - 05:31:44

O deputado estadual Capitão Samuel Barreto se reuniu nesta segunda-feira (20) com os representantes das Associações unidas para debater os Projetos que serão encaminhados nesta terça-feira (21), para o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo.

Em seguida, os deputados Luciano Bispo e Capitão Samuel encaminharão os projetos para o governador do estado, Belivaldo Chagas.

Durante a reunião, ficou acertado que as associações deverão agendar uma assembleia geral com a tropa. A reunião terá o objetivo de apresentar tudo que está sendo debatido com o comando sobre os projetos da policia e bombeiros militar.

Por Ane Isabelle