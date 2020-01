SAMUEL: REPRESENTANTES DE ASSOCIAÇÕES ENTREGAM PAUTAS DE REIVINDICAÇÕES

21/01/20 - 15:04:55

O presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, recebeu na manhã desta terça-feira (21) o deputado capitão Samuel Barreto e os representantes de Associações que envolvem a segurança pública, e discutiram a pauta que será encaminhada para o governo do estado.

Sobre a reunião, o deputado capitão Samuel Barreto explicou que “segundo a luta dos profissionais da segurança pública, nos reunimos com o presidente Luciano Bispo, onde todos os sindicatos e associações entregaram as suas pautas de reivindicações e agora, agendamos para o próximo dia 30, eu juntamente com Luciano e com toros os secretários, envolvidos com esses profissionais, discutiremos as pautas”, explicou Samuel.

O deputado disse ainda que “dentro do governo vamos começar encaminhas essas pautas para se encontrar uma solução. Entendo que o papel da Assembleia Legislativa, de abrir portas e caminhos, foi feito no dia de hoje e os profissionais de segurança pública podem contar com o mandato do deputado capitão Samuel, como o presidente Luciano Bispo e a boa vontade das pessoas que fazem o governo nas discussões dessas pautas apresentadas”, disse Samuel.