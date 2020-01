Seduc e Aliança Francesa abrem inscrições no curso de francês para alunos da rede

21/01/20 - 16:36:57

Por Ítalo Marcos

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), em parceria com a Aliança Francesa de Sergipe, abre inscrições para os alunos da Rede Pública Estadual de Ensino que desejarem aprender uma nova língua. Trata-se do Curso de Francês, da Aliança Francesa de Sergipe.

Podem se inscrever estudantes com idade mínima de 14 anos, matriculados e frequentando do 9º ano do Ensino Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio, em 2020, na Rede Pública Estadual de Ensino. As inscrições terão início na próxima segunda-feira, 27, e vão até o dia 30 de janeiro, podendo serem feitas das 7h30 às 12h30 e das 15h às 16h30.

Os interessados devem efetuar a inscrição no Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil (Seads), na sede da Seduc, localizado na rua Gutemberg Chagas, nº169, Distrito Industrial de Aracaju. É necessário levar os seguintes documentos: cópia do Documento de Identidade e CPF; declaração da unidade de ensino da Rede Pública em que o aluno está matriculado e frequentando; histórico escolar do ano anterior, comprovando a aprovação (média e frequência).

Caso o número de inscritos ultrapasse as 14 vagas, será realizada uma seleção obedecendo aos critérios descritos no Edital. O resultado será divulgado no dia 3 de fevereiro, através do portal da Seduc (www.seduc.se.gov.br), bem como das redes sociais e e-mails dos alunos. Mais informações podem ser obtidas através do telefone: 3194.3336.

“Essa parceria entre a Seduc e a Aliança Francesa é de grande relevância, pois abre a oportunidade para que os alunos da rede estadual possam aprender a língua francesa gratuitamente. Iniciativas como essa valorizam o nosso alunado e promovem muitos benefícios para a vida estudantil e social dos jovens”, disse Célia Gil, assessora do Seads.