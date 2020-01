Servidores municipais de Glória são os primeiros a conquistar o reajuste salarial

21/01/20 - 07:16:04

Fruto da luta do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nossa Senhora da Glória (Sindiserve Glória), os servidores da capital do sertão foram os primeiros trabalhadores do serviço público municipal de Sergipe a conquistar o reajuste salarial para todos os efetivos em 2020. Atendendo a uma reivindicação do sindicato, o reajuste concedido pelo Prefeito Chico do Correio foi de 4,71%.

O Projeto de Lei n° 01/2020, que dispõe sobre o reajuste salarial de 2020 para o funcionalismo público, foi aprovado na manhã dessa segunda-feira (20) pela Câmara de Vereadores, durante a sessão extraordinária. O reajuste entra em vigor a partir de fevereiro.

Diretores e servidores filiados ao Sindicato dos Servidores Público Municipais de Nossa Senhora da Glória (Sindiserve Glória), acompanharam a votação, após meses de negociações com a gestão municipal.

Para Renata Oliveira, Coordenadora Geral do Sindiserve, a conquista do reajuste salarial para funcionalismo público municipal representa uma importante vitória da campanha salarial 2020 do Sindiserve: Valorizar Quem Atende o Povo Está é a Chave.

“Nossa luta continuará para que o Prefeito Chico do Correio amplie o direito da jornada de 6 horas para todos os servidores e revise o salário base de algumas categorias, como motoristas, auxiliar de consultório de dentistas, entre outras, que aguardam há 7 anos a Administração melhorar o salário base,” destacou Renata.

Segundo Itanamara Guedes, Presidenta da FETAM e diretora do Sindiserve, a classe trabalhadora brasileira e sergipana vive um momento de perda de direitos e arrocho salarial, neste cenário o Sindiserve conquistar o reajuste linear de 4,71% para o funcionalismo público representa uma grande conquista e ainda de serve de exemplo para os demais gestores, de que é possível se governar valorizando os servidores.

Foto assessoria

Por Débora Melo