ABERTO PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR E COORDENADOR PEDAGÓGICO

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), abre inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para atuar como professores de Educação Básica e equipe gestora das sete novas unidades que ofertarão a modalidade de Ensino Médio em Tempo Integral, autorizada pelo Ministério da Educação.

Para as vagas de professor, as inscrições deverão ser realizadas no período de 22 a 27 de janeiro, exclusivamente no site da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, através do endereço eletrônico: www.seduc.se.gov.br.

No ato da inscrição, o candidato deverá anexar os arquivos, em formato pdf ou jpg de no máximo 2 MB, dos documentos originais ou autenticados: diploma de graduação; diploma e certificados que comprovem as titulações declaradas; declaração da unidade de ensino comprovando o tempo de regência escolar no Ensino Médio; declaração de disponibilidade de horário de trabalho para o cumprimento de regime em Atividade de Tempo Integral; e currículo resumido, com informações de contato e síntese das qualificações acadêmicas e profissionais do candidato.

As vagas são para atuar como professor nas seguintes áreas: Língua Portuguesa, Arte, Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol), Matemática, Biologia, Física, Química, História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

O candidato selecionado deverá cumprir a carga horária de 40 horas semanais, exclusivamente presenciais, em regime de tempo integral, distribuídas nos turnos matutino e vespertino, e deverão se comprometer a permanecer no Programa de Educação em Tempo Integral pelo período de dois anos.

Seleção

O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, que consistirá na análise/avaliação de currículo. Essa fase terá caráter eliminatório e classificatório. A pontuação correspondente à análise/avaliação dos títulos apresentados no currículo terá contagem cumulativa até o limite de 10 pontos, e o candidato deverá comprovar a veracidade dos títulos apresentados através de cópias autenticadas da documentação ou originais.

O resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado para professor para atuar nos Centros de Excelência de Ensino Médio será publicado no dia 30 de janeiro, no site da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (www.seduc.se.gov.br). Nos dias 30 e 31 de janeiro abre-se o período de recursos, e o resultado final do processo será divulgado no dia 4 de fevereiro.

As vagas são para atuar nos seguintes Centros de Excelência: C.E Prefeito Joaldo Lima de Carvalho (Itabaianinha), C.E.E.P. Ulisses Guimarães (Umbaúba), C.E. Maria Rosa de Oliveira (Tobias Barreto), C.E. Abdias Bezerra (Ribeirópolis), C.E.E.P. Berila Alves de Almeida (Nossa Senhora das Dores), C.E. Gov. Lourival Baptista (Porto da Folha) e C.E.E.P. Profª Neuzice Barreto (Nossa Senhora do Socorro). Além disso, será formado Cadastro de Reserva para todas as Diretorias Regionais de Educação.

Equipe Gestora

Já para compor a equipe gestora, a seleção visa preencher vagas nos cargos de Coordenador Pedagógico e Coordenador Administrativo Financeiro (CAF). Para ambas as funções, cuja carga horária será também de 40 horas semanais, é necessário que o candidato possua Licenciatura Plena ou Graduação em Pedagogia.

As inscrições serão realizadas no período 22 a 27 de janeiro, através do portal da Seduc (www.seduc.se.gov.br). O candidato deverá anexar os arquivos, em formato pdf ou jpg de no máximo 2 MB, dos documentos originais ou autenticados: Diploma de graduação correspondente a formação exigida para a função; Diploma e certificados que comprovem as titulações declaradas; Declaração da Unidade de Ensino comprovando o tempo de experiência; Declaração de disponibilidade de horário de trabalho para o cumprimento de regime em Atividade de Tempo Integral; e Currículo resumido, com informações de contato e síntese das qualificações acadêmicas e profissionais do candidato.

A seleção será realizada em duas etapas, sendo a primeira, análise e avaliação de currículo, e a segunda, entrevista presencial. A análise avaliação dos títulos terá caráter eliminatório e classificatório. Já para a entrevista, serão convocados os candidatos classificados na 1ª etapa, tendo também caráter eliminatório e classificatório.

A entrevista será realizada no período de 29 de janeiro a 4 de fevereiro de 2020, em local e horário ainda a serem divulgados no portal da Seduc. Nesta etapa serão analisados e avaliados o perfil, as competências e as habilidades do candidato quanto ao modelo da Escola em Tempo Integral.

Confira o cronograma no site da SEDUC: https://www.seed.se.gov.br/noticia.asp?cdnoticia=15497

Confira o edital para o PSS para Professor: http://seed.se.gov.br/ARQUIVOS/EDITAL%20N.%2003-2020%20-%20PSS%20PROFESSOR%20EMTI.PDF

Confira o edital para o PSS para Coordenador Pedagógico e Coordenador Administrativo-Financeiro