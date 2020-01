Aracaju é polo Norte-Nordeste para ampliar conhecimentos em cirurgia invasiva

22/01/20 - 13:16:23

A cirurgia minimamente invasiva é uma modalidade que causa menos trauma ao paciente e esse tipo de procedimento é alvo de estudos em Sergipe. Aliás, a novidade para qualificação de profissionais é ofertada em Aracaju, pela segunda vez, porque a cidade foi escolhida como polo Norte-Nordeste para ampliar o curso coordenado pelo Instituto Jacques Perissat, de Curitiba (PR), que tem convênio com a instituição na França. O certificado tem validação do Ministério da Educação (MEC).

Com o objetivo de capacitar profissionais da área médica, a Universidade Tiradentes – Unit – oferta a Pós-Graduação Lato sensu em Cirurgia Minimamente Invasiva, em parceria com o Instituto Jacques Perissat, pois também será ministrada por seus especialistas. O curso iniciará em março.

“É preciso falar sobre os avanços tecnológicos da cirurgia minimamente invasiva, pois é considerada padrão ouro para o tratamento de infecções de médio ou grande porte. A necessidade de se manter especializado é altíssima. E Sergipe terá a oportunidade de oferecer esses conhecimentos para residentes e médicos para otimização do aprendizado com grandes profissionais da área”, explica a coordenadora do curso, professora Sônia Oliveira Lima .

O primeiro curso aconteceu em 2019, para cirurgiões gerais, aparelho digestivo e proctologista. “Nesta segunda etapa, ampliaremos a cartela do curso de instrumentação cirúrgica para procedimentos minimamente invasivos também para ginecologistas. Ano passado, tivemos 50% das vagas ocupadas rapidamente. O curso tem pré-requisito voltado para médico cirurgião ou residente de cirurgia, ginecologista ou ser residente nesta área”, disse .

Pós Cirurgia Minimamente Invasiva

Para os interessados, a Pós é realizada em 12 meses e possui oito módulos presenciais e mais quatro de acompanhamento em hospitais de referência.

“É um curso eminentemente prático. Temos teoria, prática em tecido vivo e no hospital Santa Isabel, com cirurgias transmitidas em auditório e alunos participando do procedimento”, disse.

Foto assessoria

Por Raquel Passos