Caminhão interativo da Energisa visita mais uma cidade sergipana

22/01/20 - 13:49:01

O município de Riachuelo receberá o novo caminhão do projeto Nossa Energia e o Espaço Energia Itinerante, nesta quinta e sexta-feira, dias 23 e 24, das 8h às 17h, na praça Coronel Antônio Franco, Centro de Riachuelo.

O veículo da Energisa Sergipe oferece experiências interativas gratuitamente, através de aparelhos de alta tecnologia, e realiza a troca de lâmpadas antigas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas eficientes e econômicas de LED, para os clientes cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE).

Todos os municípios sergipanos da área de concessão da Energisa receberão a visita especial da unidade móvel, que leva benefícios à população e alia a diversão ao conhecimento. Através dele, o público infanto-juvenil terá a oportunidade de aprender como funciona a distribuição de energia elétrica, através de vídeos educativos exibidos no caminhão; de participar da dinâmica da realidade aumentada por QR Code, onde os visitantes podem obter mais informações das imagens propostas em celulares ou tablets; de interagir com o globo de plasma; a bobina de tesla e a tela multitoque com jogos recreativos sobre eficiência energética.

Para realizar a troca de lâmpadas antigas incandescentes e fluorescentes, é necessário que o titular da conta já seja beneficiado pela Tarifa Social e se dirija até o caminhão, portando o RG, CPF e a conta de energia elétrica. Cada unidade consumidora poderá adquirir até quatro novas lâmpadas.

Em Sergipe, o caminhão do projeto Nossa Energia já passou por Aracaju, durante toda a temporada do Natal Iluminado 2019 no Parque da Sementeira, na Orlinha do bairro Porto Dantas, além dos municípios da Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Laranjeiras.

Lotti+Caldas Comunicação