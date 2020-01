Colégio Estadual 24 de Outubro realiza primeira formatura da Educação de Jovens e Adultos

A instituição de ensino ofertou a EJA para 76 alunos que foram aprovados no ano letivo de 2019

A noite de segunda-feira (20) reservou muita emoção para os alunos do Colégio Estadual 24 de Outubro, unidade escolar localizada no bairro 18 do Forte, em Aracaju. É que na ocasião foi realizada a primeira formatura de duas turmas da Educação de Jovens e Adultos – etapa Ensino Médio (EJA-EM), que contou com as presenças de familiares, professores e comunidade em geral. A instituição de ensino ofertou a EJA para 76 alunos que foram aprovados no ano letivo de 2019.

De acordo com a professora Ivone de Moraes, gestora escolar, do total de aprovados, 10 estudantes decidiram fazer a formatura e consolidar o fim desse ciclo com celebração. Para ela, o momento foi muito especial. “A gente se sente feliz com esse tipo de festa. É resultado de um lindo comprometimento de todos os alunos. Uma grande realização”, disse ela, destacando que o alunado era formado por pessoas de 20 a 55 anos de idade.

O evento ainda contou com as presenças da gestora da Diretoria de Educação de Aracaju (DEA), professora Gilvânia Guimarães, patrona das turmas; a diretora do Departamento de Educação da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (DED/Seduc), professora Ana Lúcia Lima, escolhida como paraninfa; além da parceira da escola a psicóloga Aline Santos, que desenvolve ações com a comunidade, e demais professores que conduziram as atividades escolares durante o ano letivo.

O jovem Júlio César, curador da turma, relembrou em seu discurso as conquistas e percalços vividos pelos estudantes na trajetória escolar. “Foi difícil chegar até aqui, pois não só era digno do reconhecimento quem fazia o ensino superior, pois cada jovem tem um sonho um objetivo diferente. Agradeço aos meus colegas pelo apoio ao longo dos três anos como presidente do grêmio desta unidade de ensino, agradeço aos professores, funcionários pais, a caminhada não acabou aqui, essa é apenas uma parada para agradecer antes de partir para novas batalhas”.

Fonte e foto assessoria