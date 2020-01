CONFIANÇA E LAGARTO FICAM NO EMPATE EM 0 A 0 NO ESTÁDIO BATISTÃO

22/01/20 - 05:01:10

A terceira rodada do Sergipão Estadium.Bet, teve início na noite desta terça-feira (21), na arena Batistão, na capital sergipana com a partida entre Confiança x Lagarto. O torcedor aproveitou o bom momento do Confiança na temporada e compareceu para incentivar os atletas azulinos.

Foram mais de três mil torcedores no Batistão. Com a bola rolando o Confiança fez valer o mando de campo e pressionou bastante a defesa alviverde. Mesmo com mais domínio e posse de bola, o Confiança não conseguiu abrir o placar. O primeiro tempo ficou no 0x0.

Na segunda etapa, a equipe do Lagarto conseguiu igualar as ações do jogo e assustou em algumas jogadas. Tanto que em alguns momentos o alviverde assustou a defesa azulina. O Confiança também levou perigo, mas o placar ficou mesmo no empate em 0x0.

A terceira rodada terá sequência nesta quarta-feira (22) e será finalizada no domingo (26). Acompanhe os detalhes dos confortos:

Quarta-feira (22)

15h30 – Dorense x FreiPaulistano, estádio Ariston Azevedo, em Nossa Senhora das Dores:

Árbitro Central: Eloane Gonçalves Santos – ASP/CBF

Assistente 1: Daniel Vidal Pimentel – CBF

Assistente 2: José Crispim dos Santos Neto – Master/CBF

Quarto Árbitro: Amilton Ferreira Alves – Master/FSF

Analista: Mário Bancilon

Sábado (25)

16h – Boca Júnior x Itabaiana, estádio Fernando França, em Carmópolis:

Árbitro Central: Marcel Phillipe Santos Martins – CBF

Assistente 1: Eric Nunes Costa – CBF

Assistente 2: Fábio Oliveira Melo – Master/CBF

Quarto Árbitro: Túlio Marcos Farias de Jesus – FSF

Analista: Raniel de Jesus

Domingo (26)

15h30 – América de Pedrinhas x Sergipe, estádio Roberto Silva, em Pedrinhas:

Árbitro Central: Eduardo de Santana Nunes – CBF

Assistente 1: Ailton Farias da Silva – CBF

Assistente 2: Emerson Fontes Santos – Master/FSF

Quarto Árbitro: Arthur Fernandes Azevedo – FSF

Analista: Edmo Oliveira

Fonte e foto Federação Sergipana de Futebo