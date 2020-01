Conselho de Farmácia presta homenagem a professoras da Unit no dia do Farmacêutico

22/01/20 - 08:30:30

Para comemorar o Dia do Farmacêutico, o Conselho Regional de Farmácia – CRF – de Sergipe promoveu na segunda-feira, 20, no Museu da Gente Sergipana, em Aracaju(SE), um encontro festivo que foi cenário para homenagens a profissionais da área.

A professora Juliana Mendonça, coordenadora do curso de Farmácia da Universidade Tiradentes – Unit, foi uma das homenageadas. “Tive a honra de ser homenageada, em meio a tantos profissionais renomados no Estado, pelo trabalho que venho desenvolvendo há cinco anos, não apenas na Unit, como também na minha área de Farmácia Hospitalar durante esses 12 anos de profissão”, reitera.

Para a professora Adriana Karla de Lima, docente que também recebeu a honraria, o farmacêutico é um profissional atuante, apesar de sempre precisar de uma intensificada divulgação sobre o processo executivo e a forma de como ele contribui para a sociedade. “Esta homenagem prestada e registrada na edição atual da Revista do Farmacêutico me enche de orgulho e estímulo para continuar nossas atividades acadêmicas”, lembra.

A entidade de classe encerrou a programação com uma palestra, seguida de debate sobre a aprovação e regulamentação da cannabis para uso medicinal no Brasil recentemente regulamentado pela Anvisa. A exposição foi feita pela professora e pesquisadora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Margarete Akemi Kishis.

“Como a cannabis sempre esteve muito associada pejorativamente com o uso recreativo da maconha é preciso desmistificar. E o propósito desse tema aqui é trazer à sociedade a desmistificação de que o uso de substâncias derivadas do cannabis tem potencial médico e precisam ser utilizados porque há doenças que são melhor tratadas com esses tipos de substâncias”, salienta o presidente do CRF/SE, Marcos Rios.

Ainda no evento, aconteceu o juramento dos formandos em Farmácia da Unit como parte da solenidade de colação de grau.

Foto assessoria

Por Amália Roeder