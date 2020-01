Aracaju: alerta para chuvas intensas nas próximas 48 horas

22/01/20 - 15:24:24

Nesta quarta-feira, 22, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), emitiu alerta diante da previsão de chuvas intensas, acompanhadas por ventos fortes, para as próximas 48h, na capital.

Para chamar a atenção da população, especialmente de áreas de risco, foi enviada mensagem através do Serviço de Alerta por SMS 40199 da Defesa Civil, de maneira que possam estar em atenção e adotar medidas preventivas.

A prefeitura já vinha monitorando a instabilidade climática e previamente manteve suas equipes em atenção, como explica o secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida. “Estamos com as equipes em alerta para atender as demandas que possam surgir, através do trabalho integrado dos órgãos que compõe o Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura de Aracaju”, destacou.

Para situações de emergência é possível acionar a Defesa Civil de Aracaju através do número 199. O serviço está disponível 24h, em todos os dias da semana.

Cadastro

Para fazer o cadastramento e receber os alertas da Defesa Civil, basta acessar o campo de mensagens (SMS) do celular e inserir no destinatário o número 40199 e, em seguida, no corpo da mensagem, informar o CEP da região. Após enviar a mensagem, o usuário receberá uma confirmação do cadastro. É possível cadastrar mais de um CEP.