DEPUTADO SAMUEL CARVALHO ASSUME A LIDERANÇA DA OPOSIÇÃO NA ALESE

22/01/20 - 05:12:15

A partir do dia primeiro de fevereiro, o deputado estadual Georgeo Passos não vai mais comandar a bancada de oposição na Assembleia Legislativa de Sergipe. O parlamentar, que esteve a frente das articulações no grupo contrário ao Governo durante quatro anos (2015 a 2019), continua integrando o grupo, mas entrega liderança para seu colega de bancada, Dr Samuel Carvalho.

A decisão foi tomada após uma conversa que aconteceu entre Georgeo Passos e os deputados estaduais Kitty Lima e Dr. Samuel Carvalho na manhã de terça-feira (21). Durante o encontro, os parlamentares definiram o nome de Samuel Carvalho para a liderança e de Kitty Lima para a vice-liderança da oposição.

Os deputados foram unânimes em defender a unidade do grupo e o rodízio de nomes na liderança da oposição. Para Georgeo Passos, essa troca periódica é necessária para que cada parlamentar possa conduzir as discussões e realizar um trabalho que atenda os objetivos comuns ao grupo. “O rodízio é importante e possibilita que outros deputados realizem este trabalho de liderança na Alese”

“A nossa preocupação é com a unidade do grupo, bem como com o desenvolvimento de um bom trabalho na condução dos debates na Assembleia, além da manutenção da pegada de oposição ao Governo Belivaldo Chagas. Não existe um nome melhor que o outro. Cada deputado está muito bem qualificado para desempenhar este papel”.

Georgeo Passos também afirmou que a escolha foi de comum acordo e que esse rodízio já estava preestabelecido desde o início da Legislatura, em fevereiro de 2019. “A decisão acerca do nome do colega deputado Dr Samuel foi em comum acordo entre os integrantes do grupo. Além disso, esse acordo foi firmado ainda em 2019, logo no início da composição do nosso grupo”.

“Foi muito importante ter desempenhado o papel de líder da oposição na Assembleia por quatro anos. Aprendemos muito e tenho certeza de que contribuímos nos debates sempre com respeito e firmeza em nossas atitudes. Não tenho dúvidas de que o nosso líder, Dr Samuel Carvalho, e nossa vice, deputada Kitty, assim como os demais integrantes do bloco, darão continuidade ao trabalho de oposição na Assembleia Legislativa”.

Fonte e foto assessoria