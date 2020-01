EDUARDO AMORIM: SÓ SEREI PRÉ-CANDIDATO SE FOR PELO BLOCO DE VALMIR

22/01/20 - 17:00:22

“Quero dar continuidade à gestão que proporciona desenvolvimento a Itabaiana”, afirma Eduardo Amorim

Em entrevista ao Jornal da Rio (1ª edição), apresentado por Jota Wagner na Rio FM de Porto da Folha, o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) falou sobre o pleito eleitoral de 2020 e reforçou que seu nome está à disposição do bloco do prefeito Valmir de Francisquinho para uma pré-candidatura à prefeitura de Itabaiana. Eduardo também fez uma análise sobre a atual gestão do Estado.

“Coloquei o meu nome à disposição do bloco de Valmir porque quero dar continuidade à gestão que vem proporcionando desenvolvimento à Itabaiana. Se eu for o escolhido, estou pronto. Mas, caso decidam por outro nome, sigo minha vida, exercendo minha profissão, que é a medicina. Sem brigas ou imposições. Se o bloco julgar que tem alguém mais preparado, respeitarei”, afirmou.

Eduardo Amorim descartou uma pré-candidatura por outro grupo. “Fiz uma escolha. Sou do grupo de Valmir e pretendo continuar. Só serei pré-candidato se for pelo bloco dele. Eu e Valmir formamos uma excelente dupla. Em Brasília, percorremos os ministérios e conseguimos viabilizar uma série de recursos para o desenvolvimento de Itabaiana. O nosso projeto não é individual de Eduardo ou Valmir. É um projeto coletivo que visa sempre o bem dos itabaianenses”, destacou.

Gestão do Estado

Sobre a gestão estadual, Eduardo disse que ainda não viu se cumprir o que foi prometido. “O que era para resolver, ainda não foi resolvido e o que temos é uma série de promessas não cumpridas. O que houve, lamentavelmente, foi a retirada de direitos dos servidores, que já sofrem sem reajustes há anos”, pontuou.

