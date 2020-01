GEORLIZE SE DISPONIBILIZA E DEVE SER O NOME DO DEM PARA PREFEITURA DE ARACAJU

22/01/20 - 09:55:50

Na tarde desta terça-feira (21), aconteceu uma reunião na sede dos Democratas para tratar dos encaminhamentos da eleição de Aracaju com a presença da delegada Georlize Teles, filiada do partido, e que já teve seu nome citado como um dos nomes do DEM para disputar a prefeitura da capital pelo presidente estadual da sigla, o ex-deputado federal José Carlos Machado.

Ataualmente prestando serviço para a prefeitura de Estância, a delegada disse ter ficado surpresa com a lembrança de seu nome por Machado, e logo questionou sua declaração, alegando que no momento não passava pela sua cabeça essa possibilidade, mas que recebeu algumas ligações telefônicas de pessoas de sua relação, a estimulando “topar a parada”.

O DEM já teve conversas com o deputado Garibalde Mendonça, ainda filiado no MDB, e com o também deputado Gilamar Carvalho, filiado no PSC. Ambos têm o desejo de candidatura majoritária para a prefeitura de Aracaju, mas, encontram-se impedidos por questões legais. Gilmar ainda aguarda uma decisão do Trbunal Regional Eleitoral de Sergipe.

Machado expôs uma conversa prévia que tivera com Georlize dias antes da reunião desta terça-feira, 21, e colocou algumas condicionantes da delegada para que fossem discutidas entre os presentes no encontro. “Não podemos expôr o partido, nem um quadro como a Dra. Georlize, para uma decisão que não seja pra valer”, advertiu o presidente estadual do DEM.

O legado do ex-governador João Alves foi defendido por Georlize, relembrando emocionada a firmeza e vibração com que Dr. João encarava os projetos que desejava executar, e em lágrimas, revelou que ao tomar conhecimento do seu verdadeiro estado de saúde, ele ainda prefeito, e ela secretária municipal, ousou em sugerir que ele fosse pra casa se cuidar, quando ouviu dele, pegando em sua cabeça: “Minha filha, um líder não pode abandonar seus liderados”, exclamou Dr. João num dos seus raros momentos de lucidez, devido o avanço acelerado da doença.

“Quem me conhece sabe que sou de posições firmes, e não omito minhas convicções. Se soubesse da condição que o prefeito se encontrava, teria brigado mais para que ele entregasse a administração para Machado, e fosse se cuidar. Hoje se falar ele não me ouve mais, mas, tenho certeza que ele escuta a voz do meu coração, e sabe o carinho e gratidão que tenho por ele”, desabafou Georlize.

Discutidas todas as variáveis que podem ocorrer dentro de um processo de ano eleitoral, a delegada Georlize Teles se colocou disponível para os Democratas, e se a decisão for pelo seu nome, encara o pleito para disputar de igual para igual com qualquer outra candidatura que estejam à disposição dos aracajuanos.

Participaram da reunião o presidente estadual José Carlos Machado, os deputados estaduais Garibalde Mendonça e Zezinho Guimarães, o presidente da Comissão Provisória do Dem de Aracaju, Júnior Pinheiro, a delegada Georlize Teles, Nelson Felipe e Djenal Queiroz Neto, recém filiado no partido. Quem também esteve e participou de parte da reunião foi o ex-vereador da capital, Pedrinho Barreto.

Uma outra reunião já ficou pré-agendada, e terá data definida pela disponibilidade de agenda da senadora Maria do Carmo, o que todos concordaram ser indispensável.

Por Ferreira Filho