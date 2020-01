GM de Rosário recupera Moto tomada em assalto no município de Japaratuba

22/01/20 - 14:23:43

Nesta quarta-feira, 22 a Guarda Municipal de Rosário foi informada de uma movimentação de 02 indivíduos em uma moto nas imediações da Fazenda Piranhas no município de Siriri em atitude suspeita.

A equipe do Grupo de Operações Táticas (GOT) coordenada pelo Cmt Josenildo foi ao local, realizou buscas onde em uma mata próxima ao município de Siriri localizou a moto Honda CG FAN de placa NVH-8564 a qual após consulta constatou restrições de roubo.

Foi mantido contato com o proprietário Sr. Edmilson morador do município de Japaratuba o qual confirmou o assalto por 02 indivíduos no dia 15 de janeiro em Japaratuba.

A moto e o proprietário foram conduzidos para delegacia de Siriri.

Fonte e foto assessoria