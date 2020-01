Grupo Tiradentes apresenta novo superintendente geral, professor Luciano Kliemaschewsk

Com o intuito de manter o Grupo Tiradentes entre os principais grupos educacionais do País, na manhã desta terça-feira, 21, foi anunciado o novo superintendente geral, professor Luciano Kliemaschewsk Marinho, conhecido no meio executivo por Klima, e o novo superintendente de Relações Intitucionais para a ser o experiente professor Saumíneo Nascimento.

Para o presidente do conselho administrativo do Grupo Tiradentes, professor Jouberto Uchôa de Mendonça, a chegada do novo superintendente geral na gestão do GT é reflexo do reconhecimento da qualidade e excelência dos serviços ofertados. “É fruto da evolução da nossa governança corporativa que atua sempre em busca contínua por eficiência e valorização do capital humano”, conta Uchôa.

Com isso, o professor Saumíneo Nascimento, que contribuiu com inúmeros avanços do Grupo Tiradentes nos últimos dois anos, quando esteve à frente da Superintendência Geral, passa a responder pelo relacionamento com o Ministério da Educação, com os diversos órgãos da sociedade civil organizada e atores estratégicos da internacionalização.

Além da Superintendência Institucional do GT, professor Saumíneo passa a assessorar o fundador, professor Jouberto Uchôa de Mendonça, nas questões estratégicas e relacionamento especialmente no Estado de Sergipe.

“Avalio com otimismo o caminho que construímos nesses dois anos. Uma trajetória que enaltece os pilares da Inovação e Internacionalização do GT, por exemplo, com a inauguração do Tiradentes Innovation Center em 2019. O aumento do portfólio de cursos e o melhor Índice Geral dos Cursos em todas as IES do Grupo (em Sergipe, Pernambuco e Alagoas) reforçaram também nosso compromisso com a busca constante da excelência da qualidade acadêmica. Bem como o reconhecimento mundial da Unit Sergipe como a Universidade referência Google for Education e o conceito máximo concedido pelo MEC também em Alagoas”, relembra Saumíneo Nascimento.

O superintendente geral acredita que tais experiências acumuladas serão necessárias para superar os próximos desafios. “Queremos seguir inspirando pessoas a ampliar seus horizontes, por meio do ensino, pesquisa e extensão, sob os pilares da Inovação, Internacionalização, Empregabilidade e Qualidade Educacional. E, claro, sempre oferecendo o que há de melhor no Ensino Superior à toda sociedade. É um dever do Grupo e assim o faremos”, reforça Klima.

Luciano Klima

Professor Luciano Kliemaschewsk Marinho é graduado em Matemática pela Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), com MBA em Gestão de Vendas e Marketing pela Fundação Getúlio Vargas e Universidade de Cuiabá. Klima tem experiência no mercado de Educação, mas tem se dedicado, há mais de 20 anos, como Executivo de grandes empresas.

Já atuou como Gerente Comercial e Marketing, Especialista de TecVendas e Processos/Gestão, na AmBev; Diretor Comercial na Oi Telecom; Diretor Comercial na Multi Holding; Vice-Presidente de Franquias e Educação Básica; e CEO na Pearson Brasil. Realizou diversos cursos de formação, dentre eles Gestão de Pessoas, Green e Black Belt, Negociação e PPC – Personal & Professional Coaching.

