HOMEM É PRESO POR AGREDIR A COMPANHEIRA EM AVENIDA NO CENTRO DE ARACAJU

22/01/20 - 07:44:40

Um homem foi espancado e preso na tarde desta terça-feira (21) após agredir a companheira na avenida Ivo do Prado, no centro de Aracaju.

As informações são de que uma jovem de 19 anos teve que ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgêncoia (Samu) e encaminhada ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) inconsciente e com ferimento no crânio.

Policiais militares que atenderam a ocorrência contam que o homem foi perseguido por populares que revoltados, o agrediram. O acusado recebeu atendimento médico e, em seguida, foi levado ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).