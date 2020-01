Itinerários das linhas Circular Praias serão alterados no sábado, dia 25

22/01/20 - 15:02:24

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que os itinerários das linhas de ônibus 600 – 1 e 2 Circular Praias serão alterados, temporariamente, no próximo sábado, dia 25, devido à realização de um evento na rodovia Inácio Barbosa, na Zona de Expansão. Haverá interdições no trânsito da região das 11h às 22h.

Assim, os ônibus da 600 – 1 sairão do Terminal da Atalaia e seguirão pelas avenidas Rotary, Santos Dumont, Passarela do Caranguejo, Dep. Clóvis Rollemberg, Melício Machado, Rodovia dos Náufragos, Dr. Walter Bastos (à esquerda) e Inácio Barbosa.

Já a 600 – 2 fará o seguinte trajeto: avenidas Inácio Barbosa e Dr. Walter Bastos, Rodovia dos Náufragos, avenida Melício Machado, rua Dep. Clóvis Rollemberg, avenida Des. João Bosco de Andrade Lima, rua Juiz Moacir Sobral e Terminal da Atalaia. No domingo, 26, as duas linhas voltam a operar nos seus itinerários normalmente.

Trânsito

Como o evento será realizado em uma rodovia, a Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran) fará as interdições no trânsito na rodovia Inácio Barbosa e os agentes da SMTT darão suporte, fazendo, a partir das 11h, um bloqueio no trecho da esquina da rua Deputado Clóvis Rollemberg (em frente ao antigo Hotel Parque dos Coqueiros), via que será utilizada para o desvio do tráfego.

Para evitar possíveis congestionamentos, a SMTT recomenda a avenida Melício Machado como rota alternativa.