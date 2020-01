Jogos da Primavera: cursos de iniciação abrem a temporada 2020

22/01/20 - 06:39:54

Neste ano, a temporada se antecipa por meio de projetos organizados pelo Governo de Sergipe, por meio da Superintendência Especial de Esporte

A 37º edição dos Jogos da Primavera, maior competição de desporto escolar do Estado, já está ganhando forma. Neste ano, a temporada se antecipa por meio de projetos organizados pelo Governo de Sergipe, por meio da Superintendência Especial de Esporte. Os chamados cursos de iniciação irão abranger diversas modalidades, sendo que o Vôlei de Praia dará o pontapé inicial.

O coordenador de Esporte Educacional, professor Wendel Oliveira, explicou o objetivo do primeiro curso. “Ele tem como objetivo a formação continuada dos professores de Educação Física que desejam iniciar uma equipe de Vôlei de Praia, visando a participação em competições escolares, como é o caso dos Jogos da Primavera”.

O evento inicial acontecerá no dia 7 de Março, na Escola Municipal Jaime da Silveira Carvalho, em Itabaianinha/SE, das 9 às 18 horas. O curso contará com aulas teóricas e práticas, ministradas pelo Professor Helder Oliveira. Ao todo, serão 20 vagas disponíveis e as inscrições estarão abertas até o dia 20 de Fevereiro ou enquanto houver vagas.

Além do Vôlei de Praia, haverão cursos de iniciação voltados para o Badminton, o Basquete 3×3 e o Wrestling ou Luta Olímpica. Também serão realizados cursos de aperfeiçoamento relacionados ao Futsal, Atletismo e Handebol, tendo como público-alvo técnicos que já atuaram nos Jogos em edições anteriores.

Foto Maria Odilia