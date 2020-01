O PDT do município de Cristinápolis virá forte nas eleições 2020

22/01/20 - 12:43:28

Na noite de ontem, 22, o Prefeito, Du de Juca, realizou a primeira reunião partidária, com o objetivo de expôr ideias, escutar o grupo, e discutir as mudanças do pleito eleitoral que se aproxima, a exemplo das extinções das coligações e o fortalecimento do PDT em Cristinápolis.

Com a participação dos Vereadores, Chico Badia, Admilson, Landinho, Champinha, Marquinhos, como também os licenciados, Tião Vitor e Betânia, além de diversas lideranças políticas, homens e mulheres de bem, foi dado o pontapé inicial com a certeza de que o PDT está firme e forte para disputar as eleições 2020, seja com Chapa Majoritária bem como a Vereância.

Du de Juca

Presidente do Diretório Municipal do PDT em Cristinápolis