PC REALIZA OPERAÇÃO PARA PRENDER INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

22/01/20 - 10:48:08

A operação foi deflagrada nos estados de Pernambuco e São Paulo

A Polícia Civil sergipana deflagrou na manhã desta quarta-feira (22) a Operação Anúbis, visando o cumprimento de mandados de prisão e busca domiciliar nos Estados de Pernambuco e São Paulo. A organização criminosa é investigada pelos crimes de tráfico de drogas e armas de fogo, além de roubo de cargas.

A operação está sendo realizada pelo Departamento de Narcóticos (Denarc) e pela Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), com o auxílio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) da Polícia Civil de Sergipe e pela Polícia Rodoviária Federal.

Também estão participando da operação, policiais civis pernambucanos do Centro Integrado de Inteligência da Secretaria de Defesa Social (CIIDS/SDS) e da Delegacia Seccional de Palmares, além de policiais civis paulistas do Grupo Armado de Repressão a Roubos (GARRA) e Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE).

Nome da operação

Anúbis, deus egípcio dos mortos, guiava e conduzia a alma dos falecidos no submundo, era sempre representado com cabeça de chacal. O batismo da operação foi uma alusão com o quadro caótico de violência e mortes na sociedade gerado pelos crimes graves praticados pelos componentes da organização criminosa.

Informações e foto SSP