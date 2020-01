Procon disponibiliza pesquisa de preços dos medicamentos

22/01/20 - 11:03:17

A Prefeitura de Aracaju divulga, nesta quarta-feira, 22, mais uma pesquisa comparativa de preços dos medicamentos de 2020. A ação é coordenada pela Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec) e visa a auxiliar consumidores ao oferecer uma referência de preço a partir dos valores obtidos dentro da amostra pesquisada.

O levantamento, desenvolvido pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), foi realizado nesta segunda e terça-feira, dias 20 e 21, em seis estabelecimentos comerciais instalados na capital sergipana.

As variações e os preços constatados referem-se aos dias em que foi realizado o levantamento, estando, portanto, sujeitos à alteração conforme a data da compra, inclusive, por ocasião de descontos especiais, ofertas e promoções. As alterações podem ocorrer ainda pelo fato de que estabelecimentos de uma mesma rede podem praticar preços diferenciados.

“É importante que o consumidor observe se o número do lote, prazo de validade e data de fabricação que constam na caixa do medicamento são iguais aos marcados nas cartelas ou frascos. Além disso, todo medicamento deve possuir o número de registro no Ministério da Saúde”, indicou o coordenador o coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, ao reforçar algumas orientações para os consumidores.

Para realizar denúncias ou esclarecer dúvidas é possível acionar o Procon Aracaju pelo SAC 151, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O serviço de agendamento online também está disponível no site procon.aracaju.se.gov.br, e por meio dele o consumidor que deseje registrar uma reclamação na sede do órgão pode escolher a data e horário do seu atendimento, conforme disponibilidade.

Produtos pesquisados

Foram coletados os preços de 26 produtos. Os itens contemplados foram os seguintes: Analgésico – Buscopan, Dipirona, Dorflex; Antialérgico – Allegra, Claritin, Desalex; Antibiótico – Ampicilina, Claritromicina; Anticonvulsivante – Égide, Gardenal; Antidepressivo – Amytril, Donaren, Pamelor; Antidiabético – Daonil, Jardiance, Metformina; Anti-Hipertensivo – Aldomet, Clorana, Diupress; Anti-inflamatório – Diclofenaco Sódico, Ibuprofeno, Nimesulida; Antiparasitário – Albendazol e Annita; Contraceptivo Hormonal – Mesigyna e Selene.

Confira a tabela completa.