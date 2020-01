Sistema Fecomércio de Sergipe realiza encontro com a imprensa

22/01/20 - 16:24:47

Diferentemente dos eventos do cotidiano, o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe realizou um encontro no qual os protagonistas foram aqueles que têm a nobre missão de levar a informação para as pessoas, com respeito, apuração e credibilidade: os profissionais da imprensa. O presidente do Sistema, deputado Laércio Oliveira, recebeu um grupo de profissionais convidados para um almoço de congraçamento com jornalistas e radialistas sergipanos, considerados os nomes mais influentes da comunicação sergipana.

A ação direcionada para a imprensa, contou com a realização da prestação de contas das ações do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac no ano de 2019. Os profissionais foram recepcionados pela equipe do Núcleo de Comunicação e Marketing, com um kit composto por uma pasta com informações sobre as ações do sistema e do trabalho de Laércio à frente da presidência, além de uma caneta personalizada, por ser o principal instrumento do comunicador. Nomes do jornalismo impresso, radiofônico, televisivo, online, e mídias digitais participaram do almoço com Laércio, as diretoras de Sesc e Senac e o superintendente do sistema. Laércio destacou o papel da imprensa como o agente que leva a verdade para as pessoas, sendo o mais importante instrumento do exercício da democracia e disse que isso deve ser valorizado.

“Os profissionais da imprensa são os agentes mais importantes do exercício da democracia e isso deve ser valorizado. Nos eventos, vocês sempre estão lá para nos atender, conversar conosco e nos dar atenção. Sem sua dedicação, nosso trabalho não seria conhecido pelas pessoas. Os comunicadores são as pessoas que têm a nobre missão de levar a informação do modo verdadeiro, ético, sério e com responsabilidade para as pessoas, e por vocês, tenho um profundo respeito”, comentou.

Comunicadores da capital e interior do estado estiveram no Hotel Sesc Atalaia para o encontro com a imprensa e valorizaram a realização do evento, que teve apresentações da Orquestra Jovem do Sesc, da cidade de Indiaroba, e do músico Odir Caius.

O jornalista Valter Freitas, de Nossa Senhora da Glória, destacou a importância do trabalho de Laércio Oliveira à frente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, lembrando que em sua gestão se concretizará um dos maiores sonhos das pessoas que desejam a qualificação profissional para as cidades do sertão sergipano, valorizando o curso de Rádio e TV que será ofertado no Senac que será inaugurado na cidade.

“Ser recebido por Laércio nesse evento para os profissionais do jornalismo é muito importante. Nós que fazemos o jornalismo sergipano nos sentimos orgulhosos. O trabalho de Laércio à frente desse sistema que transforma as vidas dos sergipanos é surpreendente. E por se tratar do alto e médio sertão sergipano, está chegando uma obra que vai dar muitas oportunidades para as pessoas, que é o Senac de Glória. Isso é tão importante, nas expectativas das pessoas, que elas contam o tempo para a inauguração dessa grande unidade que, com certeza, vai dar oportunidades para as pessoas terem ensino de qualidade. A exemplo do curso de Rádio e TV, tão esperado pelos sertanejos que querem se tornar radialistas com formação. Só podemos parabenizar e agradecer pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac dar atenção ao sertão sergipano e fazer tanto para transformar as vidas de milhares de pessoas”.

Chiquinho Ferreira, profissional com quase 40 anos de história na imprensa sergipana, valorizou as ações realizadas pelo Sistema Fecomércio e disse que os trabalhos desenvolvidos por Sesc e Senac são agentes transformadores da ordem social, melhorando a vida das pessoas.

“Tivemos a oportunidade de conhecer mais a atuação do sistema que não conhecíamos a fundo, no seu papel social. Fico imaginando que tudo o que vimos aqui é um transformador de vidas. Ver o aluno do Sesc de Indiaroba, que com esse trabalho social, transformou sua vida. Esse poder de convencimento do Sesc, mesmo a mãe não querendo, vocês foram lá buscar para transformar uma vida. E isso está sendo espalhado pelo estado, vão inaugurar um Senac na cidade de Glória, descentralizando mais as ações e as reformas das unidades de Itabaiana e Socorro. O Sistema Fecomércio é um capital social imenso, para transformar vidas. É como Laércio falou, o sistema chega onde, às vezes, o governo não consegue chegar. Esse papel de resgate e de formar uma melhor sociedade é importante para nosso povo. O sistema leva oportunidades para as pessoas”.

O jornalista André Barros, personalidade destacada na imprensa sergipana afirmou que a atuação do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac é determinante para o estado, valorizando a iniciativa da construção do Teatro Sesc, em Aracaju.

“As ações do Sistema Fecomércio são importantes para a sociedade sergipana como um todo, o sistema faz o que o próprio poder público não faz. E em Sergipe, então, temos um trabalho feito pelo Sistema Fecomércio diuturnamente, que é um trabalho maravilhoso e que pouca gente, às vezes, tem o conhecimento da grandeza. As pessoas sabem que o trabalho tá sendo feito, mas a grandeza de tudo isso aí, se faz necessário apresentar. Esse evento com a imprensa veio num bom momento para que nós tivéssemos ideia geral do que está sendo feito e das perspectivas para 2020 que são excelentes. A ideia de se fazer um teatro Sesc aqui em Aracaju é uma ideia sensacional de Laércio Oliveira, porque a cultura precisa de um braço forte, de uma mão amiga para sempre. Em Sergipe esse teatro fará uma grande diferença para nosso cenário cultural”.

Por Márcio Rocha

Foto assessoria