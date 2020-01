“Trabalho bem feito tem que continuar”, diz advogado e militante político

22/01/20 - 05:22:09

É lamentável que prefeito Edvaldo Nogueira se utilize exaustivamente de todos os meios de comunicação de massa e esteja investindo o dinheiro do povo na auto-promoção do gestor público, violando princípios da Administração Pública consagrado na Constituição Federal com propagandas, afim de manipular a opinião pública com as seguintes dizeres: “trabalho bom não pode parar”; “Trabalho bem feito tem que continuar”.

Ora, parece que o prefeito esqueceu que a saúde pública em Aracaju é tão precária e não presta um serviço público eficiente e de qualidade, seja pela falta de unidades de saúde que possam atender confortavelmente a população, seja pela deficiência nos equipamentos, ou até mesmo a escassez de profissionais especializados e até mal remunerados, não custa lembrar da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva com filas enormes e pacientes a espera de atendimento. Assim como os servidores municipais estão sem aumento há três anos. Quem não se lembra que educação pública municipal faz tempo que tem resultados satisfatórios no IDEB? Só pra se ter uma ideia, de acordo com índices apontados pelo IBGE em 2010, Aracaju tem porcentagem alta de habitantes sem instrução e com ensino fundamental incompleto, são 37,73%. Todos sabem disso. Mas, Edvaldo faz questão de investir a sua propaganda com a seguinte frase: “Trabalho bem feito tem que continuar”. Uma vergonha!

O prefeito Edvaldo afirmava ainda com todas as letras que iria revogar o aumento do IPTU. Todavia, todos nós sabemos que ele nunca Revogou Nada, ficou apenas na propaganda.

Lamentável ainda em Aracaju, não realizar a bendita licitação do lixo e do transporte público em Aracaju. Porque não avança na capital a Licitação? O que tem a esconder? O que fazem os nossos vereadores que deveriam fiscalizar a administração pública? Lamentavelmente, pensaram apenas no próprio umbigo e legislaram para aumentar os seus próprios salários, dos secretários e do prefeito Edvaldo Nogueira.

O “gestor” Edvaldo prometeu ao povo de Aracaju durante uma coletiva na Prefeitura de Aracaju (PMA) realizada no ano passado que enviaria o Plano Diretor ao Legislativo Municipal. E nós sabemos da necessidade urgente de modernizar, planejar a capital, preparando a nossa cidade devido o crescimento populacional, deixando-a mais compacta, inteligente, humana, enfrentando a especulação do mercado imobiliário em áreas verdes de preservação, diminuindo o impacto ambiental, alagamentos em períodos chuvosos, que ocorrem quase todo ano, visando desenvolvimento sustentável, mobilidade urbana e transporte público.

No entanto, o importante Plano Diretor para Aracaju ficou apenas na propaganda em horários nobres da TV, do rádio, postagens na internet e outdoors com os seguintes dizeres: “trabalho bom não pode parar” Será mesmo?

Percebe-se, portanto, claramente que atual modelo de gestão nefasto de Edvaldo Nogueira, não é bom, e não deve continuar, é como se a cada mergulho sem planejamento será o seu afogamento no Raso. E o povo está bem atento a necessidade de mudança do gestor com urgência da capital.

Por Thieryson Santos – advogado