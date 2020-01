TRE de Sergipe mantém as cassações dos deputados Bosco Costa e Talysson de Valmir

22/01/20 - 17:13:33

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) julgou na tarde desta quarta-feira (22) os recursos, classificados como embargos de declaração, interpostos pela defesa do deputado federal Bosco Costa (PR) e do deputado estadual Talysson Barbosa Costa (PR). Os dois são acusados por abuso do poder econômico e uso indevido da máquina pública.

O Pleno do TRE acatou o parecer do relator, desembargador Diógenes Barreto, rejeitando os embargos de declaração interpostos pelos dois parlamentares.

O desembargador Diógenes Barreto manteve o entendimento relativo ao julgamento de mérito para manter a cassação do deputado federal Bosco Costa e do deputado estadual Talysson Barbosa Costa.

Contra o deputado Bosco Costa pesa a acusação de prática de abuso de poder econômico. Para o Ministério Público Eleitoral, os gastos foram exagerados, com a locação de veículos usados durante a campanha eleitoral.

Já Talysson Barbosa, é acusado de ter sido beneficiado pela estrutura da prefeitura de Itabaiana através do esforço de seu pai, Valmir de Francisquinho, que instituiu a onda azul, pintando os prédios públicos na cor também utilizada na campanha do filho.

Apesar das cassações, tanto Bosco Costa quanto Talysson permanecem nos mandatos pois as defesas de ambos vão recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral contra as decisões do TER/SE.