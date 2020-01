TRT CONVOCA RECLAMANTES COM VALORES A RECEBER EM PROCESSOS TRABALHISTAS

O Juiz Auxiliar de Execução do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20), Carlos João de Góis Júnior, no uso das atribuições do cargo, convoca os reclamantes relacionados a seguir, munidos de documentos de identificação, para comparecerem ao Juízo Auxiliar de Execução (JAE), localizado no Complexo da Justiça do Trabalho, Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n, prédio amarelo, 4º andar do Edifício-Sede, bairro Capucho, Aracaju/SE, a fim de receber alvarás judiciais pendentes.

RECLAMANTES COM VALORES A RECEBER

Reclamantes que trabalharam na RIBEIRO CHAVES

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA

ANTÔNIO FRANCISCO CORREIA

ARNALDO SILVA DE OLIVEIRA

ERINALDO SILVA SANTOS

GERSON SIMÕES DA CRUZ

JAILTON TEIXEIRA DA SILVA

JOSÉ EDSON DANTAS

JOSÉ IVANILDO SILVA

JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS

JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS

LUIZ CARLOS SANTOS

MARCOS RODRIGUES MENEZES

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS

MARIA DE LOURDES SANTOS

MARIA LUIZA SANTOS PINTO

PAULO CÉSAR P. DOS SANTOS

PAULO ROBERTO DOS S. SILVA

RUBENS ALEXANDRO N. DA SILVA

WASTON PEREIRA SILVA

Reclamantes que trabalharam na UNIÃO SERVICE

JOSEFA LOPES BISPO – Nascimento: 01/12/1950.

MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS – Nascimento: 15/04/1947.

SANDRA FERREIRA DE SOUZA – Nascimento: 27/08/1965.

Reclamantes que trabalharam na THERMAS INTERNACIONAIS DE ARACAJU

CÍCERO SILVA FERRO – Nascimento: 04/05/1966.

DAVID CAETANO DE ANDRADE – Nascimento: 01/01/1951.

GINALDO DOS SANTOS – Nascimento: 04/07/1964.

JOSÉ FERREIRA DE GOES, filho de Jardelina Maria Ferreira – Nascimento: 30/07.

Aracaju, 22 de janeiro de 2020.

JUÍZO AUXILIAR DE EXECUÇÃO