VALADARES FILHO DIZ QUE SUA CANDIDATURA É PRIORIDADE DO PSB EM ARACAJU

22/01/20 - 05:04:07

O presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB) em Sergipe, ex-deputado federal Valadares Filho, concedeu entrevista na Rádio Jornal FM nesta terça-feira (21) e, quando questionado pelo radialista Jailton Santana, sobre os três anos de gestão do prefeito Edvaldo Nogueira, fez duras críticas à gestão.

Para o ex-parlamentar, Edvaldo faz a administração da mentira e do atraso em Aracaju. “Existe um marketing eleitoral preparado por eles para enganar novamente a população, mas nós vamos mostrar todas as suas contradições durante este ano. Até a campanha eleitoral vamos debater todos os pontos da cidade detalhadamente, os problemas corriqueiros e tudo aquilo que pensamos para as soluções”, explicou Valadares.

Perguntado por um ouvinte se será candidato a prefeito de Aracaju em 2020, Valadares Filho respondeu que é uma prioridade de seu partido e que tem trabalhado pra isso. “Me preparei para entrar na vida pública desde a adolescência e sei que ela é uma luta permanente. Nas últimas eleições que participei (2016 e 2018) o eleitorado de Aracaju me deu quase 48% dos votos válidos. Isso me enche de responsabilidade, jamais lavarei as mãos para a cidade”. Ele reforça que “nossa candidatura não será imposição, será construída, iremos fazer com muito diálogo com a sociedade e possíveis aliados”.

Valadares Filho explicou ainda que, na condição de presidente estadual do PSB, tem trabalhado no interior para fortalecer o partido. “Estamos filiando novas lideranças e organizando pré-candidaturas em municípios estratégicos. O PSB tem reformulado seus quadros e restabelecido vários diretórios em Sergipe”

Fonte e foto assessoria