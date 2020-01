VENDEDOR DE CALDO DE CANA É VITIMA DE LATROCÍNIO EM NOSSA SENHORA DAS DORES

22/01/20 - 05:51:38

Mais um trabalhador é vitima de latrocínio no município de Nossa Senhora das Dores.

A vitima, o homem identificado como José Luiz dos Santos, conhecido como Luiz do Caldo de Cana, foi surpreendido no final da tarde desta terça-feira (21) por um bandido no momento em que chegava em sua residência, localizada na saída do município.

As informações passadas por populares são de que o assassino estava no quintal de uma residência e, assim que Luiz estacionou a motocicleta em frente à sua casa, foi atingido pelos disparos de arma de fogo disparados pelo assaltante.

Em seguida, o marginal fugiu levando a moto da vitima. Pouco tempo depois, o veículo foi localizado e recuperado por policiais do 10º BPM.