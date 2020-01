Juntos e separados

23/01/20 - 08:11:37

O PT sergipano consegue ser governo e oposição ao mesmo tempo. Além de ter na vice-governadoria a petista Eliane Aquino, a direção do partido defende com unhas e dentes a administração do aliado Belivaldo Chagas (PSD). Enquanto isso, a tendência Articulação de Esquerda vive pregando o rompimento da legenda com o pessedista, a ponto de impor tal condição para subir no palanque de Márcio Macedo (PT), pré-candidato a prefeito de Aracaju. De tanto conviver com esse morde e assopra, Belivaldo Chagas até já se acostumou com o clima de discórdia entre os petistas governistas e oposicionistas. Aff Maria!

Banco dos réus

O TRE teve ontem um dia cheio. Na mesma sessão plenária manteve as cassações dos deputados do PR Bosco Costa (federal) e Talysson Costa (estadual). O primeiro é acusado de abuso do poder econômico, enquanto o outro foi condenado por ter, segundo o Ministério Público Eleitoral, usado na campanha a estrutura da Prefeitura de Itabaiana. Em seguida, os magistrados reprovaram as contas de campanha de André Moura (PSC), candidato derrotado ao Senado. Os três juram inocência e prometem recorrer contra as condenações. Então, tá!

Propaganda do barulho

E o senador Alessandro Vieira (Cidadania) jura que “estão usando o seu dinheiro para fazer campanha política”. Segundo ele, o prefeito Edvaldo Nogueira (futuro PDT) está utilizando recursos públicos para influenciar a população, “através da repetição massiva de mensagens afirmando que o trabalho tem que continuar”. Nem precisa dizer que a Prefeitura já rechaçou a acusação do senador, acusando-o de apostar “no abandono da cidade para lograr vantagem política”. Crendeuspai!

Nos trinques

E o gerente do INSS em Sergipe, Raimundo Brito, procurou a coluna para desfazer a informação, aqui publicada, de que os imóveis do Instituto estão caindo aos pedaços. Segundo ele, o incidente ocorrido, segunda-feira passada, na agência do centro de Aracaju foi causado pela construtora que reforma as instalações da Detaprev. Uma peça de 18 quilos despencou de lá, quebrou o teto da agência do INSS e caiu no espaço de atendimento ao público. Raimundo revela, inclusive, que todos os imóveis do instituto em Sergipe passaram por recentes reformas físicas. Tá feito o reparo.

Chance zero

Quer apostar uma mariola de goiaba como o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) não disputará a Prefeitura de Itabaiana este ano? Ele até deseja ser candidato, porém diz que só será se for apoiado pelo prefeito Valmir de Francisquinho (PR). Ora, pelo andar da carruagem, o gestor itabaianense vai se definir pela candidatura de seu secretário Adailton Sousa (PR). Desconfiado, Amorim frisa que se não for o escolhido de Valmir, segue a sua vida, exercendo a profissão de médico. Ah, bom!

Cálculo errado

Inaugurado em 2007 com a promessa de produzir 30 mil barris de petróleo/dia, o Campo de Piranema está à venda. Localizado no litoral sergipano, a uma distância de 37 quilômetros de Aracaju, o campo tem uma produção diária de apenas 4 mil barris de óleo, bem menos do que o previsto quando da inauguração. Para muita gente, ao desistir de Piranema, a Petrobras só aumenta as suspeitas de que está caindo fora de Sergipe. Uma lástima!

Miolo de pote

Nesta fase de calmaria política não faltam lorotas para encher o tempo dos desocupados e municiar a mídia especializada. A última fofoca da terrinha é que o ex-governador Jackson Barreto pode trocar o MDB pelo PT. Até a experiente ex-deputada estadual petista Ana Lúcia entrou na onda. Segundo ela, não tem espaço no PT para JB e, “inteligente que é, ele sabe disso”. Resta indagar se, em algum momento da longa trajetória política, Jackson pensou em se filiar ao Partido dos Trabalhadores? Ôxe!

Mão de visgo

Os agentes de trânsito de São Cristóvão ficaram surpresos ao abordarem um carro na periferia da cidade: o adolescente na direção do veículo teria confessado que furtou o veículo da médica que o atendeu no posto de saúde. O delito e a apreensão do carro ocorreram num espaço de tempo tão curto que a médica nem havia percebido ainda que tinha sido vítima de um garoto mão de visgo. Misericórdia!

Delegados na política

O Jornal da Cidade publica hoje a seguinte nota: “Depois do delegado-senador Alessandro Vieira, os colegas dele estão ouriçados para entrar na política. Há hoje pelo menos quatro delegados interessados em disputar a Prefeitura de Aracaju: Paulo Márcio, Danielle Garcia, Georlize Teles e Mário Leoni. Será que a capital virou caso de polícia? Ou a melhoria nos índices de criminalidade está deixando a turma da Segurança Pública com mais tempo livre?”. Homem, vôte!

Shopping na Barra

A Barra dos Coqueiros, na Grande Aracaju, vai ganhar um moderno shopping. O empreendimento a ser construído pelo empresário Jorge Felizola será batizado de Barra Mar Shopping. Ontem, o empreendedor apresentou o projeto ao presidente da Fecomércio, deputado federal Laércio Oliveira (Progressista), que festejou o fato de o novo espaço de compras gerar empregos e renda para a população da Barra. É vero!

Recorte de jornal

Publicado no Diário de Aracaju, em 30 de março de 1915.