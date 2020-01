Jovem vai ao posto de saúde se consultar e na saída resolve furtar o carro da médica

23/01/20 - 06:06:22

Um adolescente atendido em um posto de saúde em São Cristóvão, após se sentir melhor, decidiu não ir embora à pé e, na saída, levou o carro da médica

Equipe da SMTT de São Cristóvão, sob o comando do sargento Augusto, fazia rondas de rotina no Povoado Cabrita, quando observaram um carro circulando em alta velocidade em direção da equipe, na estrada de chão no povoado cabrita em São Cristóvão.

Ao perceber a alta velocidade, sargento Augusto e os agentes de trânsito fecharam a via com o veículo da SMTT, e com isso os elementos saíram do veículo e correram, sendo que um deles, menor de idade, foi apreendido.

O que era para ser apenas um furto de veículo, coisa corriqueira na cidade, acabou ganhando repercussão, após os agentes descobrirem que o autor do furto, era um menor e que estava sendo atendido em um posto de saúde, quando resolveu cometer o ato.

Segundo o sargento Augusto, o veículo foi apreendido e não tinha restrição, mas mesmo assim a ocorrência foi conduzida ao PAC do Eduardo Gomes para melhor verificações. Dentro do veículo tinha um número de contato e que posteriormente foi constatado que se tratava do telefone do marido da proprietária, um médica que prestava atendimento em um posto de saúde.

Como não havia restrição de furto ou roubo do veículo, já que a proprietária não tinha conhecimento do que estava ocorrendo, a médica ainda não tinha conhecimento que seu veículo havia sido furtado do pátio do posto.

Segundo informações passadas pelos agentes, o menor que foi apreendido, era um jovem que momentos antes havia recebido atendimento médico no posto de saúde.

As informações são de que, em um momento de descuido, o adolescente pegou a chave do veículo sem que a médica percebesse e fugiu levando o carro e que, momentos após, foi abordado pelos agentes da SMTT e recuperado.

Com informações do radialista Sandoval Noticias