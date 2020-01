ADVOGADA DA FAMÍLIA DE CLAUTÊNIS RENÚNCIA DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO

23/01/20 - 05:31:57

A advogada Laura Lustosa, que atuou na defesa da família do designer de interiores, Clautênis José dos Santos, 37 anos, morto a tiros durante uma abordagem da polícia, no ano passado, no bairro Santos Dumont, em Aracaju, comunicou nesta quarta-feira (22) a renúncia da função de assistente de acusação, alegando motivo de foro íntimo.

Na petição, protocolada no processo que está na 4ª vara criminal de Aracaju, ela informou que também comunicou à família do designer da saída.

A denúncia contra dois dos três policiais envolvidos no caso, foi de lesão corporal, sendo que o policial que atirou foi denunciado por lesão corporal seguida de morte.