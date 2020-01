ÁREA DE GOVERNANÇA DE TI DO BANESE REALIZA A 1ª REUNIÃO DE PLANEJAMENTO

23/01/20 - 14:26:10

A Área de Governança de TI do Banese realizou a primeira Reunião de Planejamento Integrado do ano. A oitava edição do evento aconteceu nos dias 8 e 9 de janeiro, no Clube do Banese, e reuniu equipes de entregas de produtos e serviços de TI, gestores de negócios, e a diretoria do banco, a fim de planejar o trabalho do próximo trimestre.

Ao todo 180 pessoas participaram da reunião, incluindo representantes de diversas áreas de negócio do banco. No evento foram discutidas evoluções nos sistemas para alavancar o negócio, ordens legais exigidas pelos Órgãos Reguladores e modernizações tecnológicas que permitam maior estabilidade dos sistemas.